Покупців БАДів вербують від імені СБУ: поліція попередила про нову схему РФ

Російські куратори телефонують покупцям БАДів, представляються співробітниками СБУ та звинувачують їх у нібито фінансуванні Росії. Після психологічного тиску людей намагаються змусити виконувати диверсійні або терористичні завдання.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов у розборі LIGA.net.

За його словами, зловмисники заявляють, що придбаний товар нібито виготовили в Росії, а покупець таким чином начебто фінансував російську агресію.

Після цього жертвам можуть надсилати підроблені повістки або повідомлення про підозру. Зловмисники чинять психологічний тиск і пропонують виконати певне “завдання”.

“Спочатку сфотографувати об’єкт, потім спалити авто військового, а далі — вчинити теракт”, — розповів Нєбитов.

За його словами, серед тих, кого намагалися завербувати, є діти. Уже 260 дітей звернулися до правоохоронців і допомогли запобігти терактам, для яких їх намагалися використати.

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У поліції закликають не виконувати вимоги невідомих людей, які погрожують або шантажують. У таких випадках потрібно одразу звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, у червні 2026 року в Житомирі правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві українського військовослужбовця. За даними слідства, її завербували російські спецслужби через Telegram та доручили познайомитися з військовим і організувати зустріч. За версією слідства, під час побачення дівчина підсипала чоловікові наркотичну речовину в алкоголь.

Раніше Фокус розповідав, як російські спецслужби шукають виконавців через Telegram-канали, пропонуючи їм швидкий заробіток за нібито нескладні доручення. Експерти зазначали, що до таких схем найчастіше потрапляють підлітки та соціально вразливі люди, яких спочатку залучають до простих завдань, а згодом можуть підштовхувати до диверсій, підпалів, збору інформації та інших тяжких злочинів.