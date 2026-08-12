Зеленский анонсировал изменения в НМТ: выпускникам могут разрешить сдавать тест повторно

В Украине планируют изменить условия проведения национального мультипредметного теста, чтобы снизить психологическую нагрузку на выпускников. В частности, рассматривается возможность повторной сдачи НМТ, а также пересмотра его формата, продолжительности и сроков проведения.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с участниками Украинского молодежного форума "Молодежь действует", приуроченного ко Дню молодежи, соответствующие изменения планируется разработать уже к следующему году. Об этом сообщает телеканал "Мы-Украина".

По словам главы государства, вопрос об организации НМТ уже обсуждался с премьер-министром, министром образования и командой Офиса президента. Речь идет, в частности, о создании для выпускников более комфортных и безопасных условий во время тестирования.

Зеленский подчеркнул, что НМТ должны проводиться в подготовленных технических укрытиях. Это, по его словам, позволит сделать процесс менее зависимым от воздушных тревог и других угроз безопасности, связанных с российскими атаками.

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Особое внимание президент уделил психологической нагрузке на детей. Он отметил, что необходимо рассмотреть возможность снижения интенсивности тестирования, чтобы выпускники могли сдавать его без чрезмерного стресса.

Кроме того, планируется пересмотреть сроки проведения НМТ. Одно из предложений заключается в том, чтобы предоставить выпускникам возможность повторно сдать тест, если первая попытка оказалась неудачной или проходила в условиях сильного стресса.

На своей странице в Telegram президент Владимир Зеленский также поделился впечатлениями от встречи с участниками Украинского молодежного форума "Молодежь действует" и рассказал, какой должна быть государственная политика в отношении молодежи.

Глава государства отметил, что безопасность остается главным приоритетом для Украины, однако параллельно с этим государство должно обеспечивать условия для нормальной общественной жизни. По его словам, украинские семьи, молодежь и дети должны иметь условия для жизни и развития в стране даже в условиях войны.

На данный момент известно, что обновлённое правительство готовит программу действий Кабинета министров, и президент рассчитывает, что в ней будет уделено должное внимание гражданским вопросам, в частности молодежной политике.

Он подчеркнул, что речь идет не только об отдельных государственных программах или помощи. По мнению президента, задача гораздо шире — создать такие условия, при которых украинцы будут иметь возможность оставаться в стране, строить здесь карьеру, создавать семьи и планировать своё будущее, понимая, что государство будет их поддерживать.

"Речь идет не просто о том, что государство может дать, или о том, что человек может сделать самостоятельно или в сотрудничестве со своей общиной или с государством. Это гораздо больше. Речь идет о причинах, чтобы оставаться в Украине, жить в Украине, планировать свою жизнь и жизнь своей семьи в Украине и знать, что Украина будет заботиться о тебе и твоей семье, о твоем будущем", — пишет он.

Ранее глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагал разделить сдачу НМТ на два дня, чтобы снизить физическую и психологическую нагрузку на выпускников, особенно из прифронтовых регионов. Также он выступил за введение отдельного механизма поступления в украинские вузы, расположенные на прифронтовых территориях, с последующим подтверждением знаний в ходе обучения.

Кроме того, Фокус сообщал, что уполномоченный Верховной Рады по вопросам защиты прав человека Дмитрий Лубинец также высказал собственное предложение для абитуриентов. По его мнению, было бы неплохо снизить проходной балл НМТ со 150 до 130.