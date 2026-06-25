НМТ 2026: Лубинец требует от правительства снизить проходной бал до 130

Снизить проходной бал национального мультитеста (НМТ) со 150 до 130 предложил Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец.

Соответствоющее предложение он направил в Кабмин и Министерство образования и науки, о чем написал в соцсетях.

Он напомнил, что в этом году выпускники сдавали НМТ во время многочасовых воздушных тревог, подолгу сидя в укрытиях, сталкивались с техническими сбоями и тому подобное.

"Фактически каждый тест может прерываться сиренами, каждый час — под угрозой эвакуации, а результаты — под влиянием обстоятельств, не имеющих ничего общего со знаниями. И это уже не просто об экзамене. Это о неравных условиях для поступления и огромном стрессе для тысяч выпускников по всей стране", — подчеркнул он.

Только за июь этого года Лубинец получил 21 жалобу на проблемы во время сдачи НМТ, назвав это "каплей в море".

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Он требует от правительства и профильного министерства четких решений. В частности, омбудсман предлагает учесть реальные условия подготовки детей к НМТ, которые негативно сказались на результатах, а также позицию ректоров относительно целесообразности снижения предельного балла для конкурсного отбора со 150 до 130. По его словам, эту позицию разделяет ОО "Союз ректоров заведений высшего образования Украины".

Также Лубинец призывает вернуть право на апелляцию по некорректным тестовым задачам и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ.

Еще один момент, о котором упоминает Уполномоченный по правам человека, — урегулирование прохождения НМТ детьми, находящимися в местах заключения.

Анализируя НМТ 2026 года, Лубинец напомнил, как в Одессе дети из-за воздушных тревог сдавали его более 13 часов, проведя все это время в экзаменационном центре без надлежащих условий.

"Только треть таких областных центров работает в укрытиях: на Сумщине и Харьковщине – 100%, в Николаевской, Черниговской и Черкасской областях – около 90%, в Киевской – 70%, в Ровенской – 50%. Во многих других регионах ситуация остается критической", — подчеркивает чиновник.

При этом, констатирует Лубинец, в 2025 году его команда посетила 138 школ и выяснила, что большинство укрытий не отвечают требованиям безопасности, а в отдельных заведениях их нет вообще. Также он "прошелся" по теме технических сбоев во время НМТ.

В итоге омбудсман заявил, что право на образование не может зависеть от ненадлежащей организации или проблем с техникой:

"Государство должно адаптировать систему образования к условиям войны, а не заставлять детей расплачиваться за его недостатки собственным будущим!"

Ранее группа народных депутатов предложила отменить обязательный НМТ по математике, поскольку многие дети не могут с ним справиться.

Напомним, кому будут выплачивать новую "стипендию за НМТ".

Также сообщалось, что во Львове выпускница набрала 600 баллов на НМТ.