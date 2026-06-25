НМТ 2026: Лубінець вимагає від уряду знизити прохідний бал до 130

Знизити прохідний бал національного мультитесту (НМТ) зі 150 до 130 запропонував Уповноважений Верховної Ради з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець.

Відповідну пропозицію він надіслав до Кабміну та Міністерства освіти і науки, про що повідомив у соцмережах.

Він нагадав, що цього року випускники складали НМТ під час багатогодинних повітряних тривог, довго сидячи в укриттях, стикалися з технічними збоями тощо.

"Фактично кожен тест може перериватися сиренами, кожна година — під загрозою евакуації, а результати — під впливом обставин, що не мають нічого спільного зі знаннями. І це вже не просто про іспит. Це про нерівні умови вступу та величезний стрес для тисяч випускників по всій країні", — підкреслив він.

Лише за липень цього року Лубінець отримав 21 скаргу щодо проблем під час складання НМТ, назвавши це "краплею в морі".

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Він вимагає від уряду та профільного міністерства чітких рішень. Зокрема, омбудсман пропонує врахувати реальні умови підготовки дітей до НМТ, що негативно позначилися на результатах, а також позицію ректорів щодо доцільності зниження граничного балу для конкурсного відбору зі 150 до 130. За його словами, цю позицію поділяє ГО "Союз ректорів закладів вищої освіти України".

Також Лубінець закликає повернути право на оскарження у разі некоректних завдань у тестах та забезпечити оприлюднення тестів і правильних відповідей після завершення НМТ.

Ще один момент, про який згадує Уповноважений з прав людини, — врегулювання питання проходження НМТ дітьми, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Аналізуючи НМТ 2026 року, Лубінець нагадав, як в Одесі діти через повітряні тривоги складали його понад 13 годин, провівши весь цей час у екзаменаційному центрі без належних умов.

"Лише третина таких обласних центрів працює в укриттях: на Сумщині та Харківщині — 100 %, у Миколаївській, Чернігівській та Черкаській областях — близько 90 %, у Київській — 70 %, у Рівненській – 50%. У багатьох інших регіонах ситуація залишається критичною", — наголошує посадовець.

При цьому, зазначає Лубінець, у 2025 році його команда відвідала 138 шкіл і з’ясувала, що більшість укриттів там не відповідають вимогам безпеки, а в окремих закладах їх немає взагалі. Також він "пройшовся" по темі технічних збоїв під час НМТ.

У підсумку омбудсман заявив, що право на освіту не може залежати від неналежної організації чи проблем із технікою:

"Держава має адаптувати систему освіти до умов війни, а не змушувати дітей розплачуватися за її недоліки власним майбутнім!"

Раніше група народних депутатів запропонувала скасувати обов’язковий НМТ з математики, оскільки багато дітей не можуть з ним впоратися.

Нагадаємо, кому виплачуватимуть нову "стипендію за НМТ".

Також повідомлялося, що у Львові випускниця набрала 600 балів на НМТ.