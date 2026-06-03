Скандал с НМТ: выпускникам хотят облегчить тестирование, но ученые бьют тревогу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает сделать математику необязательной для большинства поступающих при сдаче Национального мультипредметного теста. Инициатива вызвала резкую критику со стороны педагогов, ученых и военных, которые предупреждают о возможных последствиях для науки, технологий и оборонной сферы Украины.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Альтернативный законопроект №15254-1 предусматривает сокращение количества обязательных предметов на УМТ с четырех до трех. Абитуриенты будут сдавать украинский язык, историю Украины и один предмет на выбор. Математика останется обязательной только для специальностей, где она является профильной, в частности технических и инженерных.

Одна из авторов законопроекта, народный депутат Юлия Гришина, объяснила, что изменения должны уменьшить психологическую нагрузку на школьников во время войны и помочь удержать молодежь в украинской системе образования.

Президент Киевского авиационного института Ксения Семенова заявила, что Украина уже сталкивается с дефицитом инженеров, особенно в оборонной отрасли. По ее словам, после потери значения физики и химии для поступления интерес учащихся к этим дисциплинам резко снизился.

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"Физика, химия и математика в школе — это и есть наша оборонка. Физику и химию уже потеряли. Ну давайте еще математику туда же", — сказала она.

Доктор физико-математических наук Екатерина Терлецкая назвала возможную отмену обязательной математики "выстрелом в голову страны". Она подчеркнула, что математика является основой современных оборонных технологий, искусственного интеллекта, криптографии, навигации и беспилотных систем.

"Когда страна воюет за свое существование, она должна поднимать требования к образованию, а не отказываться от них", — отметила ученая.

Старший научный сотрудник Института физики НАН Украины и военнослужащий ВСУ Антон Сененко также раскритиковал инициативу. По его словам, современная война является войной технологий, где успех зависит от знаний в области математики, физики и инженерии.

"Началась битва математик, физик, химиков и экономик", — сказал он.

Похожую позицию высказал ветеран Виктор Таран, который назвал законодательную инициативу образовательным популизмом. Он считает, что государство должно не упрощать требования, а улучшать качество преподавания и помогать ученикам осваивать сложные предметы.

К дискуссии присоединился и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он иронично прокомментировал ситуацию.

"Мир: будущее — это ИИ, а ИИ — это математика. Украинские депутаты: отменяем НМТ по математике" — сказал он

В то же время сторонники изменений отмечают, что не предлагают полностью изымать математику из УМТ. Она останется обязательной для поступающих на специальности, где является профильной. Сейчас законопроект только зарегистрирован в парламенте и еще не рассматривался депутатами.

Напомним, для регистрации на НМТ-2026 поступающим необходимо было предоставить обязательный пакет документов, среди которых паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документ об образовании или справка из учебного заведения. Если в документах обнаруживают ошибки или не хватает необходимой информации, регистрацию не подтверждают до исправления недостатков.

Также ранее стало известно, что в 2026 году выпускников освободили от прохождения государственной итоговой аттестации. В то же время Национальный мультипредметный тест остается основным условием поступления в учреждения высшего образования, а его результаты будут использовать во время вступительной кампании.