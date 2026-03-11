В Украине стартовала регистрация на НМТ: какие документы нужны и есть ли штраф за пропуск теста

В Украине началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2026 года. Подать заявку могут как выпускники этого года, так и абитуриенты, которые закончили школу раньше — основной период продлится почти месяц.

Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, регистрация для участия в УМТ стартовала 5 марта и продлится до 2 апреля 2026 года. Для этого абитуриентам необходимо создать персональный кабинет в специальном онлайн-сервисе на сайте УЦОКО.

В частности, создать кабинет можно двумя способами:

первый — воспользоваться мобильным приложением "Дія", которое позволяет автоматически подтянуть необходимые персональные данные из цифровых документов.

Для этого нужно отправить копию паспорта через Дія.Підпис, после чего система самостоятельно заполнит основные поля, в частности информацию из паспорта и налогового номера.

Відео дня

Второй вариант — заполнить регистрационную форму вручную в онлайн-сервисе.

При регистрации участники должны указать свои персональные данные: фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, если он есть.

Кроме этого, поступающий должен определить свою категорию — "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет".

Более того, одним из ключевых этапов является выбор предмета, по которому абитуриент будет сдавать тестирование. Что важно, дисциплины, входящие в обязательную часть УМТ, система добавляет автоматически. При этом правила тестирования предусматривают четко определенное количество учебных предметов, поэтому зарегистрироваться для сдачи большего или меньшего количества предметов невозможно.

При регистрации участник также должен указать населенный пункт, где будет находиться в дни проведения тестирования. Это может быть город как в Украине, так и за ее пределами. На основе этой информации участников будут распределять между временными экзаменационными центрами.

При необходимости абитуриенты могут выбрать язык, на котором желают получить тестовые задания по отдельным предметам — в частности по математике, истории Украины, биологии, географии, физике или химии.

Какие документы необходимы для регистрации на НМТ

После заполнения регистрационной формы поступающие должны загрузить в персональный кабинет копии документов. Перечень файлов система формирует автоматически в зависимости от внесенных данных, однако существуют обязательные документы, без которых регистрация невозможна.

В частности, необходимо подать сканкопии или фотокопии таких документов:

документа, удостоверяющего личность;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документа, подтверждающего получение или получение в текущем году полного общего среднего образования.

Требования к загрузке документов на УМТ Фото: Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) Требования к загрузке документов на УМТ Фото: Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) Требования к загрузке документов на УМТ Фото: Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) Требования к загрузке документов на УМТ Фото: Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО)

Для выпускников 2026 года таким подтверждением является справка из учебного заведения. В ней должно быть указано, что ученик или ученица именно в 2026 году завершает получение полного общего среднего образования в соответствующем заведении. Если документ оформлен с неправильной формулировкой или в нем отсутствуют обязательные реквизиты — например, номер или дата выдачи — его не засчитают как подтверждение образования, и регистрацию могут временно отклонить до устранения недостатков.

Выпускники предыдущих лет должны загрузить один из документов об образовании. Это может быть:

аттестат о полном общем среднем образовании;

диплом младшего специалиста;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом о получении высшего образования;

выписка из Реестра документов об образовании ЕГЭБО.

Если документ выдан на иностранном языке, к нему нужно приложить нотариально заверенный перевод.

До какого времени можно изменить данные для участия в НМТ

После подачи регистрационной информации документы проверяют специалисты региональных центров оценивания качества образования. В УЦОКО участникам советуют регулярно проверять сообщения в собственном персональном кабинете, ведь именно там появляется информация об успешной регистрации или необходимости исправить недостатки.

Если в документах обнаружат ошибки или не будет хватать определенных файлов, абитуриент получит сообщение с перечнем замечаний. Исправить их и повторно отправить документы на проверку можно до 7 апреля.

До этой же даты участники могут внести изменения в некоторые данные, в частности:

изменить предмет на выбор;

уточнить населенный пункт прохождения тестирования;

указать потребность в участии в дополнительной сессии;

изменить язык получения тестовых заданий.

Зато участники, которым нужны специальные условия для прохождения тестирования, должны подать соответствующее заявление и медицинское заключение в региональный центр оценивания качества образования. Кроме того, в случае отказа в регистрации абитуриент может обжаловать решение, подав апелляционное заявление в Украинский центр оценивания качества образования.

В то же время участники, которые решили не сдавать НМТ, имеют право подать заявление об отмене регистрации, и такие заявления принимают до 16 апреля включительно.

Неявка на НМТ: предусмотрен ли штраф за пропуск теста

Во время ответов на вопросы абитуриентов в трансляции на YouTube директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в 2026 году штрафов за неявку на национальный мультипредметный тест не предусмотрено.

В то же время она посоветовала абитуриентам, которые решили не сдавать тест, заранее отменить свою регистрацию. По ее словам, организаторы формируют места в экзаменационных центрах и привлекают инструкторов, поэтому неявка без предупреждения создает лишнюю нагрузку.

И все же пропуск УМТ имеет практические последствия, и если абитуриент не явится на тестирование без уважительной причины, он не сможет поступить в университет в 2026 году. В таком случае придется ждать следующего года или выбирать другие варианты образования — например, поступление в колледж или заведение профессионально-технического образования.

Дополнительную сессию НМТ проводят только для тех участников, которые не смогли сдать тест по уважительным причинам, в частности болезнь или другие форс-мажорные обстоятельства. Зато в случаях, когда абитуриент просто не пришел на тест без объяснений, повторно сдать его во время дополнительной сессии не получится.

Напомним, что, по мнению редактора ZN.UA Оксаны Онищенко, легкие задания УМТ в Украине носят политический характер и скрывают уровень знаний учеников. В частности, она считает, что государство не хочет видеть реальные результаты обучения, потому что это вызовет общественный резонанс.

Также Фокус писал, что в декабре Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отмену ГИА для всех. Однако в 2026 году поступающие, как и в предыдущие годы, будут сдавать НМТ.