НМТ потеряло смысл: легкие тесты для абитуриентов спасают власть от скандала, — эксперт

Редактор отдела образования и науки ZN.UA Оксана Онищенко считает, что легкие задания Национального мультипредметного теста в Украине — это политическое решение. По ее мнению, государство не хочет видеть реальные результаты обучения, потому что это вызовет общественный резонанс.

Related video

Легкие тесты и низкий пороговый балл НМТ — это не только компромисс военного времени, но и политическая технология. Об этом пишет редактор отдела образования и науки ZN.UA Оксана Онищенко в статье "ВНО в заложниках популизма: как политические решения расшатывают систему".

Автор отмечает, что нынешний формат тестирования существенно отличается от классического ВНО. Задания с открытыми ответами убрали, а большинство вопросов требуют только выбрать правильный вариант. Проходной балл снижен до 15%: для математики это означает пять правильных ответов из 22, а для украинского языка или биологии — семь из 30.

Онищенко указывает, что часть таких изменений можно объяснить войной и потребностью в быстрых решениях. Но главная причина — нежелание власти показать реальный уровень подготовки учеников.

"Как только задания УМТ станут сложнее и покажут реальную картину знаний украинских детей, общественного резонанса не избежать", — отмечает она.

По ее словам, провал тестов приведет к обвинениям в адрес Украинского центра оценивания качества образования, к возмущению школ и общества, а также поставит вопрос о неэффективности образовательных реформ. Негативную реакцию могут выразить и международные доноры, которые финансировали образовательные программы, и университеты, которые потеряют абитуриентов.

Редактор подчеркивает, что в случае честной оценки знаний придется менять программы, учебники, подготовку учителей и осуществлять серьезный анализ проблем. Для этого нужны профессионалы в Министерстве образования и науки и готовность к непопулярным решениям.

"Зато гораздо легче упростить тесты", — констатирует Онищенко.

Как сообщал Фокус, недавно был представлен рейтинг лучших учебных заведений по итогам НМТ-2025. Лидерство удерживают лицеи из Киева, Львова, Ивано-Франковска и Тернопольщины.

Фокус также писал о том, какой предмет хуже всего сдали абитуриенты.