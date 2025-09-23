НМТ втратило сенс: легкі тести для абітурієнтів рятують владу від скандалу, — експертка

Редакторка відділу освіти і науки ZN.UA Оксана Онищенко вважає, що легкі завдання Національного мультипредметного тесту в Україні — це політичне рішення. На її думку, держава не хоче бачити реальні результати навчання, бо це спричинить суспільний резонанс.

Легкі тести та низький пороговий бал НМТ — це не лише компроміс воєнного часу, а й політична технологія. Про це пише редакторка відділу освіти і науки ZN.UA Оксана Онищенко у статті "ЗНО в заручниках популізму: як політичні рішення розхитують систему".

Авторка наголошує, що нинішній формат тестування суттєво відрізняється від класичного ЗНО. Завдання з відкритими відповідями прибрали, а більшість питань вимагають лише вибрати правильний варіант. Прохідний бал знижено до 15%: для математики це означає п’ять правильних відповідей із 22, а для української мови чи біології — сім із 30.

Онищенко вказує, що частину таких змін можна пояснити війною та потребою у швидких рішеннях. Але головна причина — небажання влади показати реальний рівень підготовки учнів.

"Як тільки завдання НМТ стануть складнішими і покажуть реальну картину знань українських дітей, суспільного резонансу не уникнути", — зазначає вона.

За її словами, провал тестів призведе до звинувачень на адресу Українського центру оцінювання якості освіти, до обурення шкіл і суспільства, а також поставить питання про неефективність освітніх реформ. Негативну реакцію можуть висловити й міжнародні донори, які фінансували освітні програми, та університети, що втратять абітурієнтів.

Редакторка підкреслює, що у випадку чесної оцінки знань доведеться змінювати програми, підручники, підготовку вчителів і здійснювати серйозний аналіз проблем. Для цього потрібні професіонали в Міністерстві освіти і науки та готовність до непопулярних рішень.

"Натомість набагато легше спростити тести", — констатує Онищенко.

