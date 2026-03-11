В Україні стартувала реєстрація на НМТ: які документи потрібні та чи є штраф за пропуск тесту

В Україні розпочалася реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2026 року. Подати заявку можуть як випускники цього року, так і абітурієнти, які завершили школу раніше — основний період триватиме майже місяць.

Як повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, реєстрація для участі в НМТ стартувала 5 березня і триватиме до 2 квітня 2026 року. Для цього вступникам необхідно створити персональний кабінет у спеціальному онлайн-сервісі на сайті УЦОЯО.

Зокрема, створити кабінет можна двома способами:

перший — скористатися мобільним застосунком "Дія", який дозволяє автоматично підтягнути необхідні персональні дані з цифрових документів.

Для цього потрібно надіслати копію паспорта через Дія.Підпис, після чого система самостійно заповнить основні поля, зокрема інформацію з паспорта та податкового номера.

Другий варіант — заповнити реєстраційну форму вручну в онлайн-сервісі.

Під час реєстрації учасники повинні вказати свої персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, реквізити документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, якщо він є.

Крім цього, вступник має визначити свою категорію — "випускник поточного року" або "випускник минулих років".

Ба більше, одним із ключових етапів є вибір предмета, з якого абітурієнт складатиме тестування. Що важливо, дисципліни, що входять до обов’язкової частини НМТ, система додає автоматично. При цьому правила тестування передбачають чітко визначену кількість навчальних предметів, тому зареєструватися для складання більшої або меншої кількості предметів неможливо.

Під час реєстрації учасник також повинен зазначити населений пункт, де перебуватиме у дні проведення тестування. Це може бути місто як в Україні, так і за її межами. На основі цієї інформації учасників розподілятимуть між тимчасовими екзаменаційними центрами.

За потреби вступники можуть обрати мову, якою бажають отримати тестові завдання з окремих предметів — зокрема з математики, історії України, біології, географії, фізики або хімії.

Які документи необхідні для реєстрації на НМТ

Після заповнення реєстраційної форми вступники повинні завантажити до персонального кабінету копії документів. Перелік файлів система формує автоматично залежно від внесених даних, однак існують обов’язкові документи, без яких реєстрація неможлива.

Зокрема, необхідно подати сканкопії або фотокопії таких документів:

документа, що посвідчує особу;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документа, який підтверджує здобуття або здобуття у поточному році повної загальної середньої освіти.

Вимоги до завантаження документів на НМТ Фото: Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

Для випускників 2026 року таким підтвердженням є довідка з навчального закладу. У ній має бути зазначено, що учень або учениця саме у 2026 році завершує здобуття повної загальної середньої освіти у відповідному закладі. Якщо документ оформлено з неправильним формулюванням або в ньому відсутні обов’язкові реквізити — наприклад, номер чи дата видачі — його не зарахують як підтвердження освіти, і реєстрацію можуть тимчасово відхилити до усунення недоліків.

Випускники попередніх років повинні завантажити один із документів про освіту. Це може бути:

атестат про повну загальну середню освіту;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом про здобуття вищої освіти;

виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО.

Якщо документ видано іноземною мовою, до нього потрібно додати нотаріально засвідчений переклад.

До якого часу можна змінити дані для участі у НМТ

Після подання реєстраційної інформації документи перевіряють фахівці регіональних центрів оцінювання якості освіти. У УЦОЯО учасникам радять регулярно перевіряти повідомлення у власному персональному кабінеті, адже саме там з’являється інформація про успішну реєстрацію або необхідність виправити недоліки.

Якщо в документах виявлять помилки або бракуватиме певних файлів, вступник отримає повідомлення з переліком зауважень. Виправити їх і повторно надіслати документи на перевірку можна до 7 квітня.

До цієї ж дати учасники можуть внести зміни до деяких даних, зокрема:

змінити предмет на вибір;

уточнити населений пункт проходження тестування;

вказати потребу в участі у додатковій сесії;

змінити мову отримання тестових завдань.

Натомість учасники, яким потрібні спеціальні умови для проходження тестування, повинні подати відповідну заяву та медичний висновок до регіонального центру оцінювання якості освіти. Крім того, у разі відмови в реєстрації вступник може оскаржити рішення, подавши апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти.

Водночас учасники, які вирішили не складати НМТ, мають право подати заяву про скасування реєстрації, і такі заяви приймають до 16 квітня включно.

Неявка на НМТ: чи передбачений штраф за пропуск тесту

Під час відповідей на запитання вступників у трансляції на YouTube директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що у 2026 році штрафів за неявку на національний мультипредметний тест не передбачено.

Водночас вона порадила абітурієнтам, які вирішили не складати тест, заздалегідь скасувати свою реєстрацію. За її словами, організатори формують місця в екзаменаційних центрах і залучають інструкторів, тому неявка без попередження створює зайве навантаження.

Та все ж пропуск НМТ має практичні наслідки, і якщо вступник не з’явиться на тестування без поважної причини, він не зможе вступити до університету у 2026 році. У такому разі доведеться чекати наступного року або обирати інші варіанти освіти — наприклад, вступ до коледжу чи закладу професійно-технічної освіти.

Додаткову сесію НМТ проводять лише для тих учасників, які не змогли скласти тест через поважні причини, зокрема хворобу або інші форс-мажорні обставини. Натомість у випадках , коли абітурієнт просто не прийшов на тест без пояснень, повторно скласти його під час додаткової сесії не вийде.

