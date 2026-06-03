Скандал з НМТ: випускникам хочуть полегшити тестування, але вчені б'ють на сполох

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зробити математику необов’язковою для більшості вступників під час складання Національного мультипредметного тесту. Ініціатива викликала різку критику з боку освітян, науковців і військових, які попереджають про можливі наслідки для науки, технологій та оборонної сфери України.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Альтернативний законопроєкт №15254-1 передбачає скорочення кількості обов’язкових предметів на НМТ із чотирьох до трьох. Абітурієнти складатимуть українську мову, історію України та один предмет на вибір. Математика залишиться обов’язковою лише для спеціальностей, де вона є профільною, зокрема технічних та інженерних.

Одна з авторок законопроєкту, народна депутатка Юлія Гришина, пояснила, що зміни мають зменшити психологічне навантаження на школярів під час війни та допомогти втримати молодь в українській системі освіти.

Президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова заявила, що Україна вже стикається з дефіцитом інженерів, особливо в оборонній галузі. За її словами, після втрати значення фізики та хімії для вступу інтерес учнів до цих дисциплін різко знизився.

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“Фізика, хімія і математика в школі — це і є наша оборонка. Фізику і хімію вже загубили. Ну давайте ще математику туди ж”, — сказала вона.

Докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька назвала можливе скасування обов’язкової математики “пострілом у голову країни”. Вона наголосила, що математика є основою сучасних оборонних технологій, штучного інтелекту, криптографії, навігації та безпілотних систем.

“Коли країна воює за своє існування, вона має піднімати вимоги до освіти, а не відмовлятися від них”, — зазначила науковиця.

Старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України та військовослужбовець ЗСУ Антон Сененко також розкритикував ініціативу. За його словами, сучасна війна є війною технологій, де успіх залежить від знань у сфері математики, фізики та інженерії.

“Почалася битва математик, фізик, хімій та економік”, — сказав він.

Схожу позицію висловив ветеран Віктор Таран, який назвав законодавчу ініціативу освітнім популізмом. Він вважає, що держава має не спрощувати вимоги, а покращувати якість викладання та допомагати учням опановувати складні предмети.

До дискусії долучився і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Він іронічно прокоментував ситуацію.

“Світ: майбутнє — це ШІ, а ШІ — це математика. Українські депутати: скасовуємо НМТ з математики” — сказав він

Водночас прихильники змін наголошують, що не пропонують повністю вилучати математику з НМТ. Вона залишиться обов’язковою для вступників на спеціальності, де є профільною. Наразі законопроєкт лише зареєстрований у парламенті й ще не розглядався депутатами.

Нагадаємо, для реєстрації на НМТ-2026 вступникам необхідно було надати обов’язковий пакет документів, серед яких паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документ про освіту або довідка з навчального закладу. Якщо в документах виявляють помилки або бракує необхідної інформації, реєстрацію не підтверджують до виправлення недоліків.

Також раніше стало відомо, що у 2026 році випускників звільнили від проходження державної підсумкової атестації. Водночас Національний мультипредметний тест залишається основною умовою вступу до закладів вищої освіти, а його результати використовуватимуть під час вступної кампанії.