На некоторых предметах учеников "подгоняли": в Одессе школьники 12 часов сдавали НМТ из-за тревог

Для части выпускников нынешняя сдача НМТ в Одессе превратилась в настоящее испытание. Из-за длительных воздушных тревог некоторые участники были вынуждены провести на пункте тестирования почти весь день, а в соцсетях начали появляться жалобы на условия проведения экзамена и отношение к абитуриентам.

О ситуации рассказала пользовательница Threads под ником kriiisssssssssss. В своей заметке она сообщила, что ее ученица сдавала национальный мультипредметный тест около 12 часов. По словам автора, из-за многочисленных воздушных тревог экзамен постоянно прерывался, а во время выполнения отдельных блоков участников якобы подгоняли завершать работу. Также она обратила внимание на то, что тестирование проводили не непосредственно в укрытии, хотя воздушные тревоги в городе звучали регулярно.

"Моя ученица писала НМТ 12 часов! В Одессе через 10000 тревог, на истории и англ.языке их уже подгоняли, это не просто стресс, это хардкор", — написала преподавательница.

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Публикация пользовательницы Threads под ником kriiissssssssss Фото: Скриншот

Впоследствии ее сообщение стало достаточно популярным, и многие пользователи возмутились из-за таких условий тестирования. В частности, многим не понравилось, что подросткам пришлось находиться в таком напряженном режиме в течение целого дня. Люди писали, что в условиях постоянных угроз следовало бы организовать проведение НМТ сразу в укрытиях или предусмотреть другие механизмы, которые бы не создавали дополнительного стресса для детей.

Да, в комментариях писали:

"А это вообще законно так издеваться над несовершеннолетними? Должен быть запасной план на такие случаи. 12 часов — это неадекватно".

"Это издевательство над детьми. Война у них не считается и адаптирована".

"Должен быть комментарий министра образования и какое-то быстрое реагирование".

"Если длинная тревога, то же переносят на дополнительную сессию".

"В городах, где постоянные тревоги, нужно организовать УМТ уже в укрытии, чтобы не отвлекать и не мучить детей".

"А почему останавливали? Неужели они писали УМТ не в убежище?"

"Я помню, что в 2024 году составляла НМТ в укрытии. Как так случилось на этот раз?"

"Бедные дети, это не нормально. Ничего бы не случилось, если бы они дописали тест на следующий день".

"Это катастрофа на самом деле".

"Я читала и другие сообщения об отношении инструкторов к детям — это недопустимо".

"Это уже пятый год НМТ в условиях войны, а четкого протокола действий на такие случаи до сих пор нет".

"Что могут написать дети в ответах после такого 12-часового испытания?"

"Даже на Львовщине во время тревог сразу писали в укрытиях. Как вообще организовали НМТ в Одессе?"

"Я даже не представляю, как можно столько часов писать экзамен. Бедные дети".

Впоследствии в Threads появилось и сообщение одной из учениц, которая сдавала экзамен. Девушка рассказала, что проходила тестирование 8 июня на базе Одесского национального медицинского университета и осталась крайне недовольна организацией процесса.

По ее словам, в течение дня воздушную тревогу объявляли трижды, и каждый раз участники вынуждены были спускаться в укрытие примерно на полтора часа. Из-за этого значительная часть времени прошла в ожидании, а не за выполнением тестовых заданий.

Выпускница школы также пожаловалась на условия в подвале, где находились участники во время тревог. В частности, помещение было тесным, холодным и не приспособленным для длительного пребывания большого количества людей.

Публикация выпускницы, составляющей НМТ в Одессе Фото: Скриншот Публикация выпускницы, составляющей НМТ в Одессе Фото: Скриншот

Отдельно девушка вспомнила о поведении части экзаменаторов, которое, по ее словам, было грубым и некорректным. Она рассказала, что ученикам не всегда объясняли порядок действий во время воздушных тревог, а некоторые обращения сопровождались резкими комментариями.

"В укрытии фактически нельзя было даже повернуть голову. Непонятно, как они представляли, что подростки 16-17 лет должны по пять часов сидеть, глядя в стену. Если нужно было позвонить или написать родителям, экзаменатор стоял рядом и буквально заглядывал в телефон или слушал, о чем ты говоришь. О правилах действий во время воздушной тревоги нам также почти ничего не объяснили.", — говорится в ее публикации.

После очередного спуска в укрытие выпускница решила отказаться от продолжения тестирования и подала заявление на прохождение НМТ во время дополнительной сессии. Теперь, по ее словам, сдавать экзамен придется в июле, хотя к основной сессии она готовилась в течение всего учебного года.

"От нашей системы образования я ожидала разного — как от младших работников, так и от руководства, — но не такого отношения. Всю "атмосферу" этой ситуации словами передать невозможно. Этот дурдом нужно было увидеть собственными глазами", — написала девушка.

Стоит отметить, что на момент написания этой новости МОН не отреагировало на жалобы украинцев в Threads относительно проведения УМТ в Одессе.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает отмену обязательного теста по математике для большинства поступающих на НМТ. Однако, эта инициатива вызвала критику со стороны педагогов, ученых и военных, которые считают, что такие изменения могут негативно повлиять на развитие науки, технологий и оборонной отрасли Украины.

Кроме того, премьер-минитстр Украины Юлия Свириденко считает, что в Украине нельзя сделать математику "выборочной" во время НМТ для абитуриентов. По ее словам, подобная дискуссия является странной.