"Вам делать лучшую Украину": Свириденко ответила, отменят ли математику на НМТ

Премьер-минитстр Украины Юлия Свириденко считает, что в Украине нельзя сделать математику "выборочной" во время национального мультипредметного теста (НМТ) для абитуриентов. По ее словам, подобная дискуссия является странной.

Свириденко подчеркнула, что вряд ли будут изменения в следующем году или через год. Об этом премьер-министр сказала на конференции "Образование новой Украины 2.0" в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, есть ли возможность в следующем году сделать математику предметом на выбор на УМТ, передает "Интерфакс-Украина".

Свириденко считает, что отказ от обязательной математики будет хуже и для государства, и для абитуриентов.

"Поскольку вам ее развивать, вам делать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого надо иметь способности, знания, навыки и математика все эти основы закладывает", — пояснила она.

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Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает сделать математику необязательной для большинства поступающих при сдаче Национального мультипредметного теста. Инициатива вызвала резкую критику со стороны педагогов, ученых и военных, которые предупреждают о возможных последствиях для науки, технологий и оборонной сферы Украины.

Предприниматель и общественный деятель Владислав Смирнов считает ожесточенные споры о том, что следует включить в перечень обязательных предметов на тестах — математику или историю — бессмысленными. Он уверен, что украинским детям категорически нужны оба предмета: история — для того, чтобы понимать, кто мы и куда идем, а математика — для того, чтобы дать народу инструменты победы.

Напомним, для регистрации на НМТ-2026 поступающим необходимо было предоставить обязательный пакет документов, среди которых паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и документ об образовании или справка из учебного заведения. Если в документах обнаруживают ошибки или не хватает необходимой информации, регистрацию не подтверждают до исправления недостатков.

Также ранее стало известно, что в 2026 году выпускников освободили от прохождения государственной итоговой аттестации. В то же время Национальный мультипредметный тест остается основным условием поступления в учреждения высшего образования, а его результаты будут использовать во время вступительной кампании.