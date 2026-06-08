"Вам робити найкращу Україну": Свириденко відповіла, чи скасують математику на НМТ

Прем'єр-мінітстрка України Юлія Свириденко вважає, що в Україні не можна зробити математику "вибірковою" під час національного мультипредметоного тесту (НМТ) для абітурієнтів. За її словами, подібна дискусія є дивною.

Свириденко наголосила, що навряд будуть зміни в наступному році або через рік. Про це прем'єр-міністерка сказала на конференції "Освіта нової України 2.0" в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання, чи є можливість в наступному році зробити математику предметом на вибір на НМТ, передає "Інтерфакс-Україна".

Свириденко вважає, що відмова від обов'язкової математики буде гіршим і для держави, і для абітурієнтів.

"Оскільки вам її розбудовувати, вам робити найкращу Україну для проживання і ведення бізнесу. Для цього треба мати здібності, знання, навики і математика всі ці підвалини закладає", — пояснила вона.

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Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує зробити математику необов’язковою для більшості вступників під час складання Національного мультипредметного тесту. Ініціатива викликала різку критику з боку освітян, науковців і військових, які попереджають про можливі наслідки для науки, технологій та оборонної сфери України.

Підприємець та громадський діяч Владислав Смірнов вважає запеклі суперечки щодо того, що слід включити до переліку обов’язкових предметів на тестах — математику чи історію — безглуздими. Він упевнений, що українським дітям категорично потрібні обидва предмети: історія — для того, щоб розуміти, хто ми і куди йдемо, а математика — для того, щоб дати народу інструменти перемоги.

Нагадаємо, для реєстрації на НМТ-2026 вступникам необхідно було надати обов’язковий пакет документів, серед яких паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та документ про освіту або довідка з навчального закладу. Якщо в документах виявляють помилки або бракує необхідної інформації, реєстрацію не підтверджують до виправлення недоліків.

Також раніше стало відомо, що у 2026 році випускників звільнили від проходження державної підсумкової атестації. Водночас Національний мультипредметний тест залишається основною умовою вступу до закладів вищої освіти, а його результати використовуватимуть під час вступної кампанії.