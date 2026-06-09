На деяких предметах учнів "підганяли": в Одесі школярі 12 годин складали НМТ через тривоги

Для частини випускників цьогорічне складання НМТ в Одесі перетворилося на справжнє випробування. Через тривалі повітряні тривоги деякі учасники були змушені провести на пункті тестування майже весь день, а в соцмережах почали з'являтися скарги на умови проведення іспиту та ставлення до абітурієнтів.

Про ситуацію розповіла користувачка Threads під ніком kriiisssssssss. У своєму дописі вона повідомила, що її учениця складала національний мультипредметний тест близько 12 годин. За словами авторки, через численні повітряні тривоги екзамен постійно переривався, а під час виконання окремих блоків учасників нібито підганяли завершувати роботу. Також вона звернула увагу на те, що тестування проводили не безпосередньо в укритті, хоча повітряні тривоги в місті лунали регулярно.

"Моя учениця писала НМТ 12 годин! В Одесі через 10000 тривог, на історії та англ.мові їх вже підганяли, це не просто стрес, це хардкор", — написала викладачка.

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Публікація користувачки Threads під ніком kriiisssssssss Фото: Скриншот

Згодом її допис став досить популярним, і чимало користувачів обурилися через такі умови тестування. Зокрема. багатьом не сподобалося, що підліткам довелося перебувати в такому напруженому режимі протягом цілого дня. Люди писали, що в умовах постійних загроз варто було б організувати проведення НМТ одразу в укриттях або передбачити інші механізми, які б не створювали додаткового стресу для дітей.

Так, у коментарях писали:

"А це взагалі законно так знущатися над неповнолітніми? Має бути запасний план на такі випадки. 12 годин — це неадекватно".

"Це знущання із дітей. Війна у них не рахується та адаптована".

"Повинен бути коментар міністра освіти і якесь швидке реагування".

"Якщо довга тривога, то ж переносять на додаткову сесію".

"У містах, де постійні тривоги, потрібно організувати НМТ вже в укритті, аби не відволікати і не мучити дітей".

"А чому зупиняли? Невже вони писали НМТ не у сховищі?"

"Я пам’ятаю, що у 2024 році складала НМТ в укритті. Як так сталося цього разу?"

"Бідні діти, це не нормально. Нічого б не сталося, якби вони дописали тест наступного дня".

"Це катастрофа насправді".

"Я читала й інші дописи про ставлення інструкторів до дітей — це неприпустимо".

"Це вже п’ятий рік НМТ в умовах війни, а чіткого протоколу дій на такі випадки досі немає".

"Що можуть написати діти у відповідях після такого 12-годинного випробування?"

"Навіть на Львівщині під час тривог одразу писали в укриттях. Як взагалі організували НМТ в Одесі?"

"Я навіть не уявляю, як можна стільки годин писати екзамен. Бідні діти".

Згодом у Threads з'явився й допис однієї з учениць, яка складала іспит. Дівчина розповіла, що проходила тестування 8 червня на базі Одеського національного медичного університету та залишилася вкрай незадоволеною організацією процесу.

За її словами, протягом дня повітряну тривогу оголошували тричі, і щоразу учасники змушені були спускатися до укриття приблизно на півтори години. Через це значна частина часу минула в очікуванні, а не за виконанням тестових завдань.

Випускниця школи також поскаржилася на умови в підвалі, де перебували учасники під час тривог. Зокрема, приміщення було тісним, холодним і не пристосованим для тривалого перебування великої кількості людей.

Публікація випускниці, що склада НМТ в Одесі Фото: Скриншот Публікація випускниці, що склада НМТ в Одесі Фото: Скриншот

Окремо дівчина згадала про поведінку частини екзаменаторів, яка, за її словами, була грубою та некоректною. Вона розповіла, що учням не завжди пояснювали порядок дій під час повітряних тривог, а деякі звернення супроводжувалися різкими коментарями.

"В укритті фактично не можна було навіть повернути голову. Незрозуміло, як вони уявляли, що підлітки 16-17 років мають по п'ять годин сидіти, дивлячись у стіну. Якщо потрібно було зателефонувати чи написати батькам, екзаменатор стояв поруч і буквально заглядав у телефон або слухав, про що ти говориш. Щодо правил дій під час повітряної тривоги нам також майже нічого не пояснили.", — йдеться в її публікації.

Після чергового спуску в укриття випускниця вирішила відмовитися від продовження тестування та подала заяву на проходження НМТ під час додаткової сесії. Тепер, за її словами, складати іспит доведеться в липні, хоча до основної сесії вона готувалася протягом усього навчального року.

"Від нашої системи освіти я очікувала різного — як від молодших працівників, так і від керівництва, — але не такого ставлення. Усю "атмосферу" цієї ситуації словами передати неможливо. Цей дурдом потрібно було побачити на власні очі", — написала дівчина.

Варто зазначити, що на момент написання цієї новини МОН не відреагувало на скарги українців у Threads щодо проведення НМТ в Одесі.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування обов'язкового тесту з математики для більшості вступників на НМТ. Однак, ця ініціатива викликала критику з боку освітян, науковців та військових, які вважають, що такі зміни можуть негативно вплинути на розвиток науки, технологій і оборонної галузі України.

Крім того, прем'єр-мінітстрка України Юлія Свириденко вважає, що в Україні не можна зробити математику "вибірковою" під час НМТ для абітурієнтів. За її словами, подібна дискусія є дивною.