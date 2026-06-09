На деяких предметах учнів "підганяли": в Одесі школярі 12 годин складали НМТ через тривоги
Для частини випускників цьогорічне складання НМТ в Одесі перетворилося на справжнє випробування. Через тривалі повітряні тривоги деякі учасники були змушені провести на пункті тестування майже весь день, а в соцмережах почали з'являтися скарги на умови проведення іспиту та ставлення до абітурієнтів.
Про ситуацію розповіла користувачка Threads під ніком kriiisssssssss. У своєму дописі вона повідомила, що її учениця складала національний мультипредметний тест близько 12 годин. За словами авторки, через численні повітряні тривоги екзамен постійно переривався, а під час виконання окремих блоків учасників нібито підганяли завершувати роботу. Також вона звернула увагу на те, що тестування проводили не безпосередньо в укритті, хоча повітряні тривоги в місті лунали регулярно.
"Моя учениця писала НМТ 12 годин! В Одесі через 10000 тривог, на історії та англ.мові їх вже підганяли, це не просто стрес, це хардкор", — написала викладачка.
Згодом її допис став досить популярним, і чимало користувачів обурилися через такі умови тестування. Зокрема. багатьом не сподобалося, що підліткам довелося перебувати в такому напруженому режимі протягом цілого дня. Люди писали, що в умовах постійних загроз варто було б організувати проведення НМТ одразу в укриттях або передбачити інші механізми, які б не створювали додаткового стресу для дітей.
Так, у коментарях писали:
- "А це взагалі законно так знущатися над неповнолітніми? Має бути запасний план на такі випадки. 12 годин — це неадекватно".
- "Це знущання із дітей. Війна у них не рахується та адаптована".
- "Повинен бути коментар міністра освіти і якесь швидке реагування".
- "Якщо довга тривога, то ж переносять на додаткову сесію".
- "У містах, де постійні тривоги, потрібно організувати НМТ вже в укритті, аби не відволікати і не мучити дітей".
- "А чому зупиняли? Невже вони писали НМТ не у сховищі?"
- "Я пам’ятаю, що у 2024 році складала НМТ в укритті. Як так сталося цього разу?"
- "Бідні діти, це не нормально. Нічого б не сталося, якби вони дописали тест наступного дня".
- "Це катастрофа насправді".
- "Я читала й інші дописи про ставлення інструкторів до дітей — це неприпустимо".
- "Це вже п’ятий рік НМТ в умовах війни, а чіткого протоколу дій на такі випадки досі немає".
- "Що можуть написати діти у відповідях після такого 12-годинного випробування?"
- "Навіть на Львівщині під час тривог одразу писали в укриттях. Як взагалі організували НМТ в Одесі?"
- "Я навіть не уявляю, як можна стільки годин писати екзамен. Бідні діти".
Згодом у Threads з'явився й допис однієї з учениць, яка складала іспит. Дівчина розповіла, що проходила тестування 8 червня на базі Одеського національного медичного університету та залишилася вкрай незадоволеною організацією процесу.
За її словами, протягом дня повітряну тривогу оголошували тричі, і щоразу учасники змушені були спускатися до укриття приблизно на півтори години. Через це значна частина часу минула в очікуванні, а не за виконанням тестових завдань.
Випускниця школи також поскаржилася на умови в підвалі, де перебували учасники під час тривог. Зокрема, приміщення було тісним, холодним і не пристосованим для тривалого перебування великої кількості людей.
Окремо дівчина згадала про поведінку частини екзаменаторів, яка, за її словами, була грубою та некоректною. Вона розповіла, що учням не завжди пояснювали порядок дій під час повітряних тривог, а деякі звернення супроводжувалися різкими коментарями.
"В укритті фактично не можна було навіть повернути голову. Незрозуміло, як вони уявляли, що підлітки 16-17 років мають по п'ять годин сидіти, дивлячись у стіну. Якщо потрібно було зателефонувати чи написати батькам, екзаменатор стояв поруч і буквально заглядав у телефон або слухав, про що ти говориш. Щодо правил дій під час повітряної тривоги нам також майже нічого не пояснили.", — йдеться в її публікації.
Після чергового спуску в укриття випускниця вирішила відмовитися від продовження тестування та подала заяву на проходження НМТ під час додаткової сесії. Тепер, за її словами, складати іспит доведеться в липні, хоча до основної сесії вона готувалася протягом усього навчального року.
"Від нашої системи освіти я очікувала різного — як від молодших працівників, так і від керівництва, — але не такого ставлення. Усю "атмосферу" цієї ситуації словами передати неможливо. Цей дурдом потрібно було побачити на власні очі", — написала дівчина.
Варто зазначити, що на момент написання цієї новини МОН не відреагувало на скарги українців у Threads щодо проведення НМТ в Одесі.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування обов'язкового тесту з математики для більшості вступників на НМТ. Однак, ця ініціатива викликала критику з боку освітян, науковців та військових, які вважають, що такі зміни можуть негативно вплинути на розвиток науки, технологій і оборонної галузі України.
Крім того, прем'єр-мінітстрка України Юлія Свириденко вважає, що в Україні не можна зробити математику "вибірковою" під час НМТ для абітурієнтів. За її словами, подібна дискусія є дивною.