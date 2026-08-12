Зеленський анонсував зміни до НМТ: випускникам можуть дозволити складати тест повторно

В Україні планують змінити умови проведення національного мультипредметного тесту, щоб зменшити психологічне навантаження на випускників. Зокрема, розглядають можливість повторного складання НМТ, а також перегляду його формату, тривалості та строків проведення.

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму "Молодь Діє", що був приурочений до Дня молоді, відповідні зміни планують опрацювати вже на наступний рік. Передає телеканал "Ми-Україна".

За словами глави держави, питання організації НМТ вже обговорювали з прем'єр-міністром, міністром освіти та командою Офісу президента. Йдеться, зокрема, про створення для випускників більш комфортних і безпечних умов під час тестування.

Зеленський наголосив, що НМТ мають проводити у підготовлених технічних укриттях. Це, за його словами, дозволить зробити процес менш залежним від повітряних тривог та інших безпекових загроз, пов'язаних із російськими атаками.

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Окрему увагу президент звернув на психологічне навантаження на дітей. Він зазначив, що необхідно продумати можливість зменшення інтенсивності тестування, аби випускники могли проходити його без надмірного стресу.

Крім того, планують переглянути строки проведення НМТ. Однією з пропозицій є надати випускникам можливість повторно скласти тест, якщо перша спроба була невдалою або проходила в умовах значного стресу.

На своїй сторінці в Telegram президент Володимир Зеленський також поділився враженнями від зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму "Молодь Діє" та розповів, якою має бути державна політика щодо молоді.

Глава держави зазначив, що безпека залишається головним пріоритетом для України, однак паралельно держава має забезпечувати можливість для нормального суспільного життя. За його словами, українські сім’ї, молодь і діти повинні мати умови для життя та розвитку в країні навіть в умовах війни.

Наразі відомо, що оновлений уряд готує програму дій Кабінету міністрів, і президент очікує, що в ній належне місце відведуть цивільним питанням, зокрема молодіжній політиці.

Він наголосив, що йдеться не лише про окремі державні програми чи допомогу. На думку президента, завдання значно ширше — створити такі умови, за яких українці матимуть можливість залишатися в країні, будувати тут кар’єру, створювати сім’ї та планувати своє майбутнє, розуміючи, що держава підтримуватиме їх.

"Це не просто про щось, що держава може дати, або про щось, що людина може зробити самостійно чи у співпраці у своїй громаді чи з державою. Це значно більше. Це про причини, щоб залишатися в Україні, жити в Україні, планувати життя своє та своєї родини в Україні й знати, що Україна буде дбати про тебе й твою родину, про твоє майбутнє", — пише він.

Раніше очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонував розділити складання НМТ на два дні, щоб зменшити фізичне та психологічне навантаження на випускників, особливо з прифронтових регіонів. Також він виступив за запровадження окремого механізму вступу до українських вишів, розташованих на прифронтових територіях, із подальшим підтвердженням знань під час навчання.

Також Фокус писав, що уповноважений Верховної Ради з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець також ділився власною пропозицією для вступників. На його думку гарною ідеєю було б знизити прохідний бал НМТ зі 150 до 130.