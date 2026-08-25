Куда девался колорадский жук из огородов Украины: что его уничтожило

Колорадский жук в 2026 году гораздо меньше появляется в Украине. Считается, что исчезает он не только из-за всех попыток его избавиться, но и из-за погоды, которая стала губительной для яиц и личинок вредителя.

На популяцию колорадского жука повлияла холодная зима 2025-2026, а также аномальная жара летом. Однако это не значит, что вредитель исчез окончательно и в следующем сезоне ситуация может измениться, сообщает "Главком".

Кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник считает, что именно жара уничтожила колорадского жука. Когда температура достигает 35-37 градусов, условия для его размножения резко ухудшаются: яйцекладки пересыхают, а личинки страдают от обезвоживания.

Однако сокращение популяции началось еще до лета. Взрослые колорадские жуки пережидают зиму в земле, а сильные морозы в этом году привели к глубокому промерзанию почвы. Длительная прохладная весна также оказалась губительной для вредителя.

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Сообщается, что меньше колорадских жуков было в разных регионах, в частности, на Волыни.

Кроме погоды на популяцию вредителя повлияли изменения в сельском хозяйстве. В некоторых регионах картофелем засаживают меньшие территории. Из-за сокращения посевов уменьшаются возможности для массового размножения колорадского жука.

Но ученые предупреждают, что численность колорадского жука может восстановиться очень быстро. По прогнозу Олейник, для этого более благоприятной погоды в следующем году — умеренного тепла в сочетании с достаточным количеством влаги. Ученые в таком случае рекомендуют системно применять инсектициды и изменять препараты, чтобы у вредителя не сформировалась устойчивость к определенному действующему веществу.

Колорадский жук – откуда вредитель появился в Украине

Родиной колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata) является Северная Америка, а именно регион Мексики и Скалистых гор. Вид в 1824 году описал энтомолог Томас Сэй на материалах, собранных в этом регионе. Первоначально Leptinotarsa decemlineata жил на диких пасленовых растениях. Когда фермеры начали массово выращивать картофель, вредитель получил много пищи, быстро распространился по миру и попал в Европу вместе с грузовыми судами в конце XIX века.

Свое название колорадский жук получил, когда уничтожил урожай картофеля в штате Колорадо в 1859 году.

Немцы утверждали, что колорадского жука сбросили на них США Фото: Википедия

В 1877 году колорадский жук попал в Германию, где был уничтожен. Во время или сразу после Первой мировой войны он прижился недалеко от американской военной базы в Бордо во Франции и распространился во время Второй мировой войны по всей Европе. Интересно, что тогда колорадский жук стал предметом пропаганды, ведь национал-социалистский режим Германии утверждал, что вредителя сбрасывали на немецкие поля с американских военных самолетов. Американцы также обвинялись и руководством советского оккупационного сектора Германии. Интересно, что колорадского жука нет в островных странах, например, на Кипре или в Мальте.

Напомним, в 2023 году россияне советовали есть колорадских жуков в своих пропагандистских открытках.

А в 2026 году Россию накрыли облака саранчи. В соцсетях упомянули о "библейских карах".