Казнь библейская: регионы РФ накрыли тучи саранчи (видео)

Известно, что полчища саранчи атаковали Дагестан и Краснодарский край. Насекомых так много, что они мешают движению по дорогам.

Местные СМИ пишут, что людям "страшно выходить из дома" и проветривать комнаты, открывая окна, так как насекомые приникают даже в узкие щели.

В России началось нашествие саранчи

Исходной точкой нашествия насекомых стали заповедники, где обработка химикатами запрещена. Специалисты объяснили, что в августе наступил период когда саранча "становится на крыло" и начинает миграцию.

Местные власти заверили, что как только насекомые оказываются за пределами природоохранной территории, их стараются сразу уничтожать. Отраву для насекомых распыляют с помощью наземной техники, задействуют даже авиацию. Но жители беспокоятся, что саранчу опрыскивают отравой над полями, где созревает урожай.

Відео дня

В соцсетях распространяется видео, где мигрирующая саранча накрывает поля в Дагестане. Тучи насекомых настолько плотные, что закрывают солнце, а поля и дороги превращаются в "живой ковер".

Саранча по пути своей миграции пожирает все, так что урожай оказался под угрозой. Нашествие саранчи тысячелетиями было огромной проблемой для аграриев и даже упоминается в Библии, как одна из "казней", которые бог наслал на Египет из-за отказа фараона отпустить еврейский народ на свободу.

В дагестанском филиале "Россельхозцентра", заверили, что ситуация с саранчой была "оперативно взята под контроль" и нашествие саранчи – это в принципе "обычное дело".

Тучи саранчи прилетели в Дагестан

"Поступает очень много звонков по этому поводу… Наш регион вообще подвержен саранчовым вредителям, как и Ставропольский край, Астраханская область, Калмыкия. Мы ежегодно проводим обработки, мониторим ситуацию", — заявила глава "Россельхозцентра" по Республике Дагестан Жанна Казамбиева.

По ее словам, саранча летит из долины реки Терек, где находятся заповедники. И она заверяет, что "тема с саранчой" уже закрыта, хоть в соцсетях и продолжает появляться видео.

Напомним, в Украине также зафиксировано распространение саранчи в восьми регионах. Наибольшую обеспокоенность вызывают Херсонская и Днепропетровская области.

А в прошлом году, когда в Украине появилась саранча, из нее даже попробовали приготовить закуски в азиатском стиле.