Біблійна кара: регіони РФ накрили хмари сарани (відео)

Відомо, що рої сарани напали на Дагестан і Краснодарський край. Комах так багато, що вони заважають руху на дорогах.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що людям "страшно виходити з дому" та провітрювати кімнати, відкриваючи вікна, оскільки комахи проникають навіть у вузькі щілини.

У Росії почалося нашестя сарани

Вихідною точкою навали комах стали заповідники, де обробка хімікатами заборонена. Фахівці пояснили, що в серпні настав період, коли сарана "піднімається в повітря" і починає міграцію.

Місцева влада запевнила, що щойно комахи опиняються за межами природоохоронної території, їх намагаються одразу знищити. Отруту для комах розпилюють за допомогою наземної техніки, залучають навіть авіацію. Але мешканці турбуються, що сарану обприскують отрутою над полями, де дозріває врожай.

Відео дня

У соцмережах поширюється відео, на якому мігруюча сарана вкриває поля в Дагестані. Хмари комах настільки щільні, що затуляють сонце, а поля й дороги перетворюються на "живий килим".

Саранча на шляху своєї міграції пожирає все, тож урожай опинився під загрозою. Навала сарани протягом тисячоліть була величезною проблемою для аграріїв і навіть згадується в Біблії як одна з "карань", які Бог наслав на Єгипет через відмову фараона відпустити єврейський народ на волю.

У дагестанській філії "Россельхозцентру" запевнили, що ситуацію з сараною "оперативно взяли під контроль" і що навала сарани — це, в принципі, "звичайна справа".

Хмари сарани прилетіли до Дагестану

"Надходить дуже багато дзвінків з цього приводу… Наш регіон взагалі схильний до зараження саранчовими шкідниками, як і Ставропольський край, Астраханська область, Калмикія. Ми щороку проводимо обробки, стежимо за ситуацією", — заявила голова "Россельгозцентру" у Республіці Дагестан Жанна Казамбієва.

За її словами, сарана летить із долини річки Терек, де розташовані заповідники. І вона запевняє, що "питання щодо сарани" вже вирішено, хоча в соцмережах і далі з’являються відео.

Нагадаємо, в Україні також зафіксовано поширення сарани у восьми регіонах. Найбільше занепокоєння викликають Херсонська та Дніпропетровська області.

А минулого року, коли в Україні з’явилася сарана, з неї навіть спробували приготувати закуски в азіатському стилі.