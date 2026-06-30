Нашествие саранчи в Украине: в двух областях зафиксирована наибольшая численность вредителя

В Украине зафиксировано распространение саранчи в восьми областях. Наибольшую обеспокоенность вызывают Херсонская и Днепропетровская области, где численность вредителей значительно выше, чем в других регионах.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба со ссылкой на данные фитосанитарного мониторинга.

Сарану обнаружили на непахотных землях, обочинах дорог, пастбищах и отдельных сельскохозяйственных угодьях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

По данным службы, средняя численность нестадных саранчовых (кобылки, кузнечики) составляет 0,2–2 экземпляра на квадратный метр. В Херсонской области этот показатель достигает 10 экземпляров на кв. м. Вредители питаются преимущественно в местах естественной резервации, а также на посевах многолетних трав.

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Особое внимание специалисты уделяют Днепропетровской области. В Зеленодольской городской территориальной общине Криворожского района на территории агропредприятий обнаружили очаг перелетной саранчи. Средняя численность там составляет 8 особей на квадратный метр, а в отдельных очагах — до 30.

Специалисты уже проводят обработку земель для ликвидации вредителя. В Госпродпотребслужбе отметили, что средства защиты растений применяются только в случае превышения порога вредоносности: для стадных видов это 2–5 особей на квадратный метр, а для нестадных — 10–15 особей на квадратный метр.

Чем грозит саранча

Саранча является одним из самых опасных вредителей для сельского хозяйства. Она питается листьями, стеблями и молодыми побегами растений, из-за чего может наносить значительный ущерб посевам зерновых, овощных, кормовых и других культур.

Наибольшую опасность представляет перелетная саранча, которая способна быстро образовывать большие скопления и перемещаться на значительные расстояния. Если численность насекомых превышает установленный порог вредоносности, они могут за короткое время повредить большие площади посевов, что приводит к потере урожая.

Именно поэтому специалисты постоянно проводят фитосанитарный мониторинг и, при необходимости, обрабатывают очаги распространения вредителя средствами защиты растений, чтобы не допустить его массового распространения.

Ранее случаи появления сараны также фиксировались в Полтаве. В то же время, по имеющимся данным, нынешняя численность вредителя не представляет угрозы для региона.

Также сарану обнаружили в Днепропетровской области. Кроме того, местные жители сообщают об увеличении количества земляных лягушек в регионе.