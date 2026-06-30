Нашестя сарани в Україні: у двох областях зафіксували найбільшу чисельність шкідника

В Україні зафіксували поширення сарани у восьми областях. Найбільше занепокоєння викликають Херсонська та Дніпропетровська області, де чисельність шкідників значно вища, ніж в інших регіонах.

Про це повідомила Держпродспоживслужба з посиланням на дані фітосанітарного моніторингу.

Сарану виявили на неорних землях, узбіччях доріг, пасовищах та окремих сільськогосподарських угіддях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

За даними служби, середня чисельність нестадних саранових (кобилки, коники) становить 0,2–2 екземпляри на квадратний метр. У Херсонській області цей показник сягає до 10 екземплярів на кв. м. Шкідники живляться переважно в місцях природної резервації, а також на посівах багаторічних трав.

Особливу увагу фахівці приділяють Дніпропетровській області. У Зеленодольській міській територіальній громаді Криворізького району на території агропідприємств виявили осередок перелітної сарани. Середня чисельність там становить 8 екземплярів на квадратний метр, а в окремих осередках — до 30.

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Фахівці вже проводять обробку земель для ліквідації шкідника. У Держпродспоживслужбі зазначили, що засоби захисту рослин застосовують лише у разі перевищення порогу шкідливості: для стадних видів це 2–5 екземплярів на квадратний метр, а для нестадних — 10–15 екземплярів на квадратний метр.

Чим загрожує сарана

Сарана є одним із найнебезпечніших шкідників для сільського господарства. Вона живиться листям, стеблами та молодими пагонами рослин, через що може завдавати значної шкоди посівам зернових, овочевих, кормових та інших культур.

Найбільшу небезпеку становить перелітна сарана, яка здатна швидко утворювати великі скупчення та переміщуватися на значні відстані. Якщо чисельність комах перевищує встановлений поріг шкідливості, вони можуть за короткий час пошкодити великі площі посівів, що призводить до втрати врожаю.

Саме тому фахівці постійно проводять фітосанітарний моніторинг і, у разі потреби, обробляють осередки поширення шкідника засобами захисту рослин, щоб не допустити його масового розповсюдження.

Раніше випадки появи сарани також фіксували у Полтаві. Водночас, за наявною інформацією, нинішня чисельність шкідника не становить загрози для регіону.

Також сарану виявили у Дніпропетровській області. Крім того, місцеві жителі повідомляють про збільшення кількості земляних жаб у регіоні.