Колорадський жук в 2026 році набагато менше з'являється в Україні. Вважається, що зникає він не тільки через всі спроби його позбутись, а й через погоду, яка стала згубною для яєць і личинок шкідника.

На популяцію колорадського жука вплинула холодна зима 2025-2026-го, а також аномальна спека влітку. Однак це не значить, що шкідник зник остаточно і наступного сезону ситуація може змінитися, повідомляє "Главком".

Кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник вважає, що саме спека знищила колорадського жука. Коли температура сягає 35–37 градусів, умови для його розмноження різко погіршуються: яйцекладки пересихають, а личинки потерпають від зневоднення.

Однак скорочення популяції почалося ще до літа. Дорослі колорадські жуки перечікують зиму в землі, а сильні морози цього року призвели до глибокого промерзання ґрунту. Тривала прохолодна весна також виявилася згубною для шкідника.

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Повідомляється, що менше колорадських жуків було у різних регіонах, зокрема на Волині.

Окрім погоди, на популяцію шкідника вплинули зміни в сільському господарстві. У деяких регіонах картоплею засаджують менші території. Через скорочення посівів зменшуються й можливості для масового розмноження колорадського жука.

Але вчені попереджають, чисельність колорадського жука може відновитися дуже швидко. За прогнозом Олійник, для цього достатньо сприятливішої погоди наступного року — помірного тепла у поєднанні з достатньою кількістю вологи. Вчена в такому випадку рекомендує системно застосовувати інсектициди та змінювати препарати, щоб у шкідника не сформувалася стійкість до певної діючої речовини.

Колорадський жук – звідки шкідник з'явився в Україні

Батьківщиною колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata) є Північна Америка, а саме регіон Мексики та Скелястих гір. Вид у 1824 році описав ентомолог Томас Сей на матеріалах, зібраних у цьому регіоні. Спочатку Leptinotarsa decemlineata жив на диких пасльонових рослинах. Коли фермери почали масово вирощувати картоплю, шкідник отримав багато їжі, швидко поширився світом і потрапив до Європи разом із вантажними судами наприкінці ХІХ сторіччя.

Свою назву колорадський жук отримав, коли знищив врожай картоплі в штаті Колорадо в 1859 році.

Німці стверджували, що колорадського жука скинули на них США Фото: Вікіпедія

1877 року колорадський жук потрапив до Німеччини, де був знищений. Під час або одразу після Першої світової війни він прижився неподалік американської військової бази в Бордо у Франції і розповсюдився впродовж Другої світової війни по всій Європі. Цікаво, що тоді колорадський жук став предметом пропаганди, адже націонал-соціалістський режим Німеччини стверджував, що шкідника скидали на німецькі поля з американських військових літаків. Американців також звинувачувало і керівництво радянського окупаційного сектора Німеччини. Цікаво, що колорадського жука нема у острівних країнах, наприклад на Кіпрі, чи у Мальті.

Нагадаємо, в 2023 році росіяни радили їсти колорадських жуків у своїх пропагандистських листівках.

А в 2026 році Росію накрили хмари сарани. В соцмережах згадали про "біблійні кари".