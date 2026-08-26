Годами шантажировал бизнесмена: полиция разоблачила владельца украинского Telegram-канала в Берлине

В Берлине правоохранительные органы провели обыск у владельца украинского Telegram-канала. По данным СМИ, речь идет о ресурсе "ОРД. Криминальный форум".

Владельца медиаресурса обвиняют в вымогательстве за удаление заказных публикаций. В настоящее время правоохранительные органы готовят документы для объявления подозреваемого в международный розыск и его экстрадиции в Украину. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, подозреваемый администрировал сайт и Telegram-канал с многотысячной аудиторией, которые не были зарегистрированы в Реестре субъектов в сфере СМИ. С 2018 года он регулярно публиковал на этих ресурсах негативные материалы и компромат о руководителе одного из предприятий и его бизнесе.

После появления новых публикаций владелец Telegram-канала потребовал от бизнесмена перечислить криптовалюту на сумму 3,5 тысячи долларов США за удаление материалов. После того как потерпевший перечислил средства, публикации с сайта и Telegram-канала были удалены.

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26 августа полиция в Германии, по запросу Киева, провела обыск по месту жительства владельца публичной группы в Берлине.

"В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, компьютерная и другая цифровая техника, банковские карты, а также документы и чеки, связанные с операциями с криптовалютой и обналичиванием средств на территории стран Европейского Союза", — говорится в публикации.

Владельцу медиаресурса предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, полицейские устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к управлению ресурсами, распространению материалов и получению средств.

Кроме того, в сети начали активно распространяться сообщения о якобы изменении правил начисления пенсий с 1 сентября. Авторы публикаций предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке.