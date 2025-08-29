В сети распространяют фейк о новых пенсиях: Киберполиция объясняет, в чем опасность

В сети начали активно распространяться сообщения о якобы изменении правил начисления пенсий с 1 сентября. Авторы публикаций предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке.

Однако, как выяснилось, эта информация является фейком, созданным мошенниками для получения персональных данных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Обман распространяют через популярные Telegram-каналы с многомиллионной аудиторией. Пользователям предлагают выбрать свой год рождения и перейти по специальной ссылке, после чего злоумышленники получают доступ к их аккаунтам и конфиденциальной информации.

В ведомстве подчеркивают, что подобные сообщения не имеют никакого отношения к официальным разъяснениям государственных органов. Мошенники используют социально чувствительные темы, чтобы вызвать доверие и побудить людей перейти на сторонние ресурсы.

Киберполиция напоминает: вся официальная информация о пенсиях, социальных выплатах, субсидиях и льготах публикуется исключительно на официальных ресурсах Пенсионного фонда Украины.

А вообще, что касается сообщений, которые вы отправляете и получаете, то SMS-сообщениями лучше не пользоваться. Это устаревший формат, и, к тому же, у него есть проблемы с безопасностью.

