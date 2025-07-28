Перестаньте пользоваться этой функцией на своих смартфонах: что не так с SMS-сообщениями

Служба коротких сообщений (SMS) когда-то была неотъемлемой частью общения, но уже безнадежно устарела. И дело не только в неактуальном формате, но и в проблемах с безопасностью.

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SMS появились еще в 1992 году, когда мобильные телефоны напоминали кирпичи, иронизирует издание slashgear.com. Но несмотря на такой почтенный возраст, кое-где SMS все еще весьма популярны – например, в США.

Но все-таки следует переходить на более актуальные форматы, отмечают эксперты. И называют три главные причины.

SMS не шифруются

Отправка SMS-сообщений во многом похожа на передачу сложенной записки через школьный класс: любой желающий может открыть ее и прочитать содержимое, поясняют специалисты. Причем чтобы прочитать все содержание SMS-сообщений, достаточно просто знать чей-то номер телефона.

К тому же, есть проблема с операторами сотовой связи, которые могут хранить ваши данные годами. Даже если сотрудники этих компаний безукоризненно честны и не злоупотребляет своими полномочиями, риск кражи данных все равно существует.

SMS и хакерская угроза

Мало того, что злоумышленники могут выкрасть всю вашу информацию и воспользоваться ею в своих неблаговидных целях, они еще и сами могут докучать вам фальшивыми сообщениями.

Если вы когда-нибудь получали пугающее сообщение о штрафе, аннулировании водительских прав или еще о чем-то подобном, – скорее всего это и была такая попытка фишинга.

SMS-сообщения – это просто немодно

Но главная причина отказаться от SMS заключается в том, что это самое неудобное решение по сравнению с любым другим современным способом обмена сообщениями.

SMS поддерживает только до 160 символов, поэтому сообщения длиннее приходится разбивать на фрагменты. SMS поддерживает только текст, то есть в таком формате нельзя отправлять никакие медиафайлы, даже аудиосообщения или простые GIF-файлы. Нет ни уведомлений о доставке или прочтении, ни индикаторов ввода, ни реакций, ни цепочек ответов.

Единственное (довольно сомнительное) преимущество SMS – что они работают без интернет-трафика через вашу сотовую сеть.

К тому же, довольно странно цепляться за устаревший формат, когда есть столько современных мессенджеров – и Signal, и WhatsApp, или, в крайнем случае, Telegram.

Тут поясним, что Telegram не попал в число самых безопасных мессенджеров. Эксперты указали на его вероятные связи с Россией и отметили, что использовать Telegram можно разве что для бытового общения – никакой конфиденциальной информации через него лучше не передавать.

Также стало известно, что сервис обмена сообщениями Google Messages пошел на хитрость, чтобы привлечь больше пользователей. Устаревший формат сообщений SMS (Short Message Service) был заменен на новый RCS (Rich Communication Services).