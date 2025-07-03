Точно не Telegram: эксперты назвали самые безопасные мессенджеры

Большинство сервисов по обмену сообщениями являются удобными и привычными, однако считанные единицы из них действительно соответствуют надлежащим критериям безопасности. Популярный Telegram тоже не входит в число безопасных, хотя бы из-за вероятных связей с Россией.

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Конечно, Telegram имеет широкий функционал, но лучше не использовать его для передачи чувствительной информации, отмечают аналитики Molfar Intelligence Institute. По их мнению, Telegram можно использовать разве что для бытового общения.

Эксперты проанализировали 10 популярных мессенджеров, чтобы определить, каким из них можно доверять в аспекте защищенности. Рейтинг сформировали по трем группам критериев: безопасность, функциональность, популярность.

Рейтинг мессенджеров по версии Molfar Intelligence Institute Фото: Molfar Intelligence Institute

Рекомендации специалистов:

Для абсолютной анонимности стоит выбрать Session или Threema. Они имеют высокий уровень защиты, однако довольно ограничены в функциональности.

Signal подходит для конфиденциальной и профессиональной коммуникации. Это надежный мессенджер со сквозным шифрованием для всех типов сообщений. По словам экспертов, его можно использовать даже военным.

Viber тоже довольно надежный, сочетает удобство и базовый уровень защиты данных в приватных чатах.

Для ежедневного общения можно выбрать WhatsApp, но для конфиденциальной коммуникации им лучше не пользоваться. Следует помнить о контроле со стороны Meta — то есть о потенциальных рисках (кстати, сам Facebook Messenger признали одним из самых ненадежных).

Как было отмечено, Telegram не рекомендуют для чувствительной коммуникации из-за подозрения в сотрудничестве с российской ФСБ. Так же избегайте и WeChat — он контролируется китайским правительством.

В список попали и не такие распространенные Briar, Session, Discord. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки: например, Briar безопасен, но с очень ограниченным функционалом и сложным интерфейсом. Те же замечания и к Session, а Discord был создан как платформа для геймеров, поэтому не является универсальным, к тому же, и безопасность у него на среднем уровне.

Параметры оценки безопасности мессенджеров:

наличие сквозного шифрования (E2EE) и включено ли оно по умолчанию;

открытость или закрытость исходного кода (можно ли проверить протокол);

использование современных криптографических алгоритмов;

наличие независимых аудитов и их результаты;

случаи утечек данных, фишинга или технических инцидентов;

централизованное или децентрализованное хранение данных;

возможность для разработчика или государственных структур получить доступ к сообщениям.

Ранее Фокус писал, что Telegram заблокировал ряд украинских OSINT-проектов. Блокировка произошла по непонятным причинам, и представители OSINT-сообщества "Бджоли", канал которого тоже попал в список заблокированных, заявили, что владелец Telegram Павел Дуров может просто сотрудничать с российскими спецслужбами.

Также стало известно, что в мессенджере WhatsApp появится реклама — причем впервые с момента его основания и несмотря на заявления основателей, что такого никогда не произойдет.