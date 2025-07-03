Точно не Telegram: експерти назвали найбезпечніші месенджери

Більшість сервісів з обміну повідомленнями є зручними та звичними, проте лічені одиниці з них справді відповідають належним критеріям безпеки. Популярний Telegram теж не входить до числа безпечних, хоча б через імовірні зв'язки з Росією.

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Звісно, Telegram має широкий функціонал, але краще не використовувати його для передавання чутливої інформації, зазначають аналітики Molfar Intelligence Institute. На їхню думку, Telegram можна використовувати хіба що для побутового спілкування.

Експерти проаналізували 10 популярних месенджерів, щоб визначити, яким із них можна довіряти в аспекті захищеності. Рейтинг сформували за трьома групами критеріїв: безпека, функціональність, популярність.

Рейтинг месенджерів за версією Molfar Intelligence Institute Фото: Molfar Intelligence Institute

Рекомендації фахівців:

Для абсолютної анонімності варто обрати Session або Threema. Вони мають високий рівень захисту, проте досить обмежені у функціональності.

Signal підходить для конфіденційної та професійної комунікації. Це надійний месенджер із наскрізним шифруванням для всіх типів повідомлень. За словами експертів, його можна використовувати навіть військовим.

Viber теж доволі надійний, поєднує зручність і базовий рівень захисту даних у приватних чатах.

Для щоденного спілкування можна обрати WhatsApp, але для конфіденційної комунікації ним краще не користуватися. Слід пам'ятати про контроль з боку Meta — тобто про потенційні ризики (до речі, сам Facebook Messenger визнали одним із найбільш ненадійних).

Як було зазначено, Telegram не рекомендують для чутливої комунікації через підозру у співпраці з російською ФСБ. Так само уникайте й WeChat — він контролюється китайським урядом.

До списку потрапили і не такі поширені Briar, Session, Discord. У кожного з них є свої переваги та недоліки: наприклад, Briar безпечний, але з дуже обмеженим функціоналом і складним інтерфейсом. Ті самі зауваження і до Session, а Discord було створено як платформу для геймерів, тож він не є універсальним, до того ж, і безпека в нього на середньому рівні.

Параметри оцінювання безпеки месенджерів:

наявність наскрізного шифрування (E2EE) і чи ввімкнено його за замовчуванням;

відкритість або закритість вихідного коду (чи можна перевірити протокол);

використання сучасних криптографічних алгоритмів;

наявність незалежних аудитів та їхні результати;

випадки витоків даних, фішингу або технічних інцидентів;

централізоване або децентралізоване зберігання даних;

можливість для розробника або державних структур отримати доступ до повідомлень.

Раніше Фокус писав, що Telegram заблокував низку українських OSINT-проектів. Блокування відбулося з незрозумілих причин, і представники OSINT-спільноти "Бджоли", канал якої теж потрапив до списку заблокованих, заявили, що власник Telegram Павло Дуров може просто співпрацювати з російськими спецслужбами.

Також стало відомо, що в месенджері WhatsApp з'явиться реклама — причому вперше з моменту його заснування і незважаючи на заяви засновників, що такого ніколи не станеться.