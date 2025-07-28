Перестаньте користуватися цією функцією на своїх смартфонах: що не так з SMS-повідомленнями

Служба коротких повідомлень (SMS) колись була невід'ємною частиною спілкування, але вже безнадійно застаріла. І річ не лише в неактуальному форматі, а й у проблемах із безпекою.

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SMS з'явилися ще 1992 року, коли мобільні телефони нагадували цеглу, іронізує видання slashgear.com. Але незважаючи на такий поважний вік, подекуди SMS все ще дуже популярні — наприклад, у США.

Але все-таки слід переходити на більш актуальні формати, зазначають експерти. І називають три головні причини.

SMS не шифруються

Відправлення SMS-повідомлень багато в чому схоже на передачу складеної записки через шкільний клас: будь-хто охочий може відкрити її і прочитати вміст, пояснюють фахівці. Причому щоб прочитати весь зміст SMS-повідомлень, достатньо просто знати чийсь номер телефону.

До того ж, є проблема з операторами стільникового зв'язку, які можуть зберігати ваші дані роками. Навіть якщо співробітники цих компаній бездоганно чесні і не зловживають своїми повноваженнями, ризик крадіжки даних все одно існує.

SMS і хакерська загроза

Мало того, що зловмисники можуть викрасти всю вашу інформацію і скористатися нею у своїх непорядних цілях, вони ще й самі можуть докучати вам фальшивими повідомленнями.

Якщо ви коли-небудь отримували лякаюче повідомлення про штраф, анулювання водійських прав або ще про щось подібне, — найімовірніше, це і була така спроба фішингу.

SMS-повідомлення — це просто немодно

Але головна причина відмовитися від SMS полягає в тому, що це найбільш незручне рішення порівняно з будь-яким іншим сучасним способом обміну повідомленнями.

SMS підтримує тільки до 160 символів, тому довші повідомлення доводиться розбивати на фрагменти. SMS підтримує тільки текст, тобто в такому форматі не можна надсилати жодні медіафайли, навіть аудіоповідомлення або прості GIF-файли. Немає ні повідомлень про доставку або прочитання, ні індикаторів введення, ні реакцій, ні ланцюжків відповідей.

Єдина (досить сумнівна) перевага SMS — що вони працюють без інтернет-трафіку через вашу стільникову мережу.

До того ж, доволі дивно чіплятися за застарілий формат, коли є стільки сучасних месенджерів — і Signal, і WhatsApp, або, в крайньому разі, Telegram.

Тут пояснимо, що Telegram не потрапив до числа найбезпечніших месенджерів. Експерти вказали на його ймовірні зв'язки з Росією і зазначили, що використовувати Telegram можна хіба що для побутового спілкування — ніякої конфіденційної інформації через нього краще не передавати.

Також стало відомо, що сервіс обміну повідомленнями Google Messages пішов на хитрість, щоб залучити більше користувачів. Застарілий формат повідомлень SMS (Short Message Service) був замінений на новий RCS (Rich Communication Services).