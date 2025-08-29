У мережі поширюють фейк про нові пенсії: Кіберполіція пояснює, у чому небезпека

У мережі почали активно поширюватися повідомлення про нібито зміну правил нарахування пенсій з 1 вересня. Автори публікацій пропонують обрати свій рік народження і перейти за спеціальним посиланням.

Однак, як з'ясувалося, ця інформація є фейком, створеним шахраями для отримання персональних даних громадян. Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Обман поширюють через популярні Telegram-канали з багатомільйонною аудиторією. Користувачам пропонують обрати свій рік народження і перейти за спеціальним посиланням, після чого зловмисники отримують доступ до їхніх акаунтів і конфіденційної інформації.

У відомстві наголошують, що подібні повідомлення не мають жодного стосунку до офіційних роз'яснень державних органів. Шахраї використовують соціально чутливі теми, щоб викликати довіру та спонукати людей перейти на сторонні ресурси.

Кіберполіція нагадує: вся офіційна інформація про пенсії, соціальні виплати, субсидії та пільги публікується виключно на офіційних ресурсах Пенсійного фонду України.

А взагалі, що стосується повідомлень, які ви надсилаєте та отримуєте, то SMS-повідомленнями краще не користуватися. Це застарілий формат, і, до того ж, у нього є проблеми з безпекою.

