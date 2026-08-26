Роками шантажував бізнесмена: поліція викрила власника українського Telegram-каналу у Берліні

У Берліні правоохоронці провели обшук у власника українського Телеграм-каналу. За даними ЗМІ, йдеться про ресурс "ОРД. Кримінальний форум".

Власника медіаресурсу звинувачують у вимаганні за видалення замовних публікацій. Наразі правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та його екстрадиції в Україну. Про це повідомили у Нацполіції.

За даними слідства, підозрюваний адміністрував сайт і Telegram-канал із багатотисячною аудиторією, що не були зареєстровані в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа. З 2018 року він регулярно публікував на цих ресурсах негативні матеріали та компромат про керівника одного з підприємств і його бізнес.

Після нових публікацій власник Телеграм-каналу висунув бізнесмену вимогу переказати криптовалюту, у розмірі 3,5 тисячі доларів США, за видалення матеріалів. Після того, як потерпілий перерахував кошти публікації з сайту та Telegram-каналу були видалені.

Відео дня

26 серпня поліція в Німеччині, у рамках запиту Києва, провела обшук за місцем проживання власника пабліку в Берліні.

"Під час обшуку вилучили мобільні телефони, комп’ютерну та іншу цифрову техніку, банківські картки, а також документи і чеки, пов’язані з криптовалютними операціями та обготівкуванням коштів на території країн Європейського Союзу", — йдеться у публікації.

Власнику медіаресурсу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також поліцейські також встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до адміністрування ресурсів, поширення матеріалів та отримання коштів.

Як вдалося з'ясувати виданню UA.news.

Також у мережі почали активно поширюватися повідомлення про нібито зміну правил нарахування пенсій з 1 вересня. Автори публікацій пропонують обрати свій рік народження і перейти за спеціальним посиланням.