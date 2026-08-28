Поляк из Кракова вышел на одиночный пикет во Львове: что он сказал об Украине

Поляк Борис Тинка приехал из Кракова во Львов и 27 августа провел одиночную акцию в поддержку украинцев на фоне сообщений о словесных оскорблениях, избиениях и нападениях на украинцев в Польше.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Тинка вышел к городской ратуше с картонным плакатом, на котором написал обращение к украинцам: "Я — поляк. Меня зовут Борис Тинка. Много лет я поддерживаю Украину. И мне не нужна была война, чтобы доказать, что таких, как я, в Польше подавляющее большинство. Не забывайте об этом".

Тинка рассказал, что последние две-три недели думал, как продемонстрировать украинцам свою поддержку. Он отметил, что постоянно организует проукраинские акции в Кракове, а помогать Украине начал ещё до начала полномасштабной войны.

"Я подумал, что моя акция станет сигналом для украинцев о том, что большинство поляков остаются на стороне украинцев. Мне очень важно, чтобы украинцы это знали", — сказал "Радио Свобода" польский волонтер.

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Борис Тинка — туристический гид и автор путеводителей по Киеву, Одессе и Чернобылю. С февраля 2022 года он находился в Одессе, где в течение трёх месяцев помогал украинцам, а также сейчас доставляет гуманитарную помощь в город.

Тинка считает, что усиление антиукраинских настроений в Польше связано, в частности, с использованием политиками исторической тематики.

"Вдруг все поляки вспомнили о Волыни. Забыли о Катыни, а о Волыни прекрасно помнят. 90 % поляков понятия не имеют, где находится эта Волынь", — говорит он.

Во время акции к Тинке подходили жители Львова и гости города, чтобы поблагодарить его за поддержку Украины. Среди них были Юлия с сыном Максимом, которые приехали во Львов из Одессы. Они имеют польское происхождение и являются гражданами Украины.

Между тем польские епископы осудили случаи агрессии между поляками и украинцами и призвали к честному историческому диалогу. Они также обратились к властям Польши с призывом более эффективно предотвращать инциденты на национальной почве.

Согласно официальным данным, за первые шесть месяцев 2026 года польская полиция получила 180 сообщений о возможных нападениях или других проявлениях агрессии. Это более чем на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее "Фокус" сообщал о случаях нападений на украинцев в Польше. Один из них произошел во Вроцлаве, где трое крепких поляков напали на украинскую супружескую пару. Мужчина и женщина получили серьёзные травмы: женщина получила порез на шее, оба — переломы и подозрение на сотрясение мозга. Полиция через несколько дней задержала двух нападавших, однако третьего до сих пор не нашли.

Кроме того, 18 августа стало известно о нападении на двух украинцев в Польше. На этот инцидент отреагировал премьер-министр страны Дональд Туск.