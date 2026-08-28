Чтобы создали семью: неженатым мужчинам без детей предлагают предоставить отсрочку

Мужчинам, которые не успели создать семью и не имеют детей, хотят предоставить отсрочку от мобилизации, чтобы они смогли создать семью. Автор петиции Сергей Ковалевич считает, что это поможет сократить демографические потери.

Соответствующую петицию №41/010772-26эп он зарегистрировал на сайте Кабинета Министров 27 августа, а до окончания срока сбора подписей осталось 91 день. На момент публикации её подписали всего 538 человек из 25 тысяч.

Автор петиции напоминает о демографическом кризисе

Автор инициативы призывает правительство внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусмотрев в нем право на временную отсрочку для военнообязанных мужчин, которые не состоят в браке и не имеют детей. Он предлагает проверять соответствие этим критериям, используя данные из государственных реестров.

Целью своей инициативы Сергей Ковалевич называет создание условий, при которых неженатые мужчины смогут создать семью и завести детей. По его мнению, такие изменения необходимы в связи с демографическим кризисом в Украине, а также ввиду острой необходимости сохранить человеческий потенциал страны.

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Он обращает внимание на несправедливое положение неженатых мужчин без детей и многодетных родителей, которые по закону имеют право на отсрочку.

"В настоящее время возникает диспропорция, когда граждане, сознательно посвятившие свои молодые годы учебе и становлению, оказываются на передовой мобилизации без права оставить после себя потомство. В то же время их сверстники, которые рано вступили в брак и имеют троих или более детей, получают законную отсрочку", — говорится в его петиции.

Кроме того, мужчины в Украине впервые вступают в брак в среднем в 28–30 лет. Поэтому автор петиции призывает Кабмин инициировать соответствующий законопроект и представить его на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, что петиция о 4-дневной рабочей неделе собрала уже более 16 тысяч подписей, тогда как для рассмотрения Кабмином требуется 25 тысяч.

Также продолжается сбор подписей под петицией о проведении открытой пресс-конференции Владимира Зеленского с участием независимых журналистов и общественности.