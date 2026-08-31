Погибла главный редактор Фокуса Мария Скибинская: открыт сбор на похороны

Вскоре состоится церемония прощания с главной редактором Фокуса Марией Скибинской, которая погибла в ДТП. О времени и месте прощания сообщат позже. Объявили сбор средств в помощь семье журналистки.

Желающие могут присоединиться к инициативе по сбору средств в знак памяти и скорби из-за гибели Марии Скибинской. Семья открыла счет для перевода в банке "Монобанк".

Счет для сбора средств открыл супруг Марии, военнослужащий ВСУ Даниил Зубко: подпись — "На прощание с Марией". Редакция Фокуса поддержала сбор средств и распространила информацию о нем в социальных сетях. О дате прощания с Марией Скибинской сообщат позже.

Погибла Мария Скибинская — подробности

Днем 29 августа стало известно о гибели главного редактора Фокуса Марии Скибинской. Мария погибла в результате ДТП на Житомирской трассе недалеко от Коростеня. Автомобиль Скибинской Ford Fiesta врезался в автобус международного сообщения. ДТП произошло 29 августа около 13:14 на 144-м километре автодороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин, сообщила полиция. В салоне автомобиля за рулем находилась Мария, а рядом — ее мать Наталья Скибинская, сотрудница "5 канала". Обе женщины погибли на месте, а водитель автобуса получил ранения и был госпитализирован: пассажиры не пострадали.

Погибла Мария Скибинская — главный редактор рядом с военным Глебом Василегом Фото: Facebook

Мария Скибинская — украинская журналистка с 18-летним стажем, работавшая в ряде СМИ — на "5 канале", в "РБК-Украина", а также в медиахолдингах UMH и Edipresse Ukraine. С ноября 2025 года она стала главным редактором медиа Фокус и занималась разработкой тем и направлений редакции, а также вела работу в социальных сетях и на YouTube.

Команда Фокуса скорбит о смерти Марии Скибинской, которая была замечательным человеком и профессионалом своего дела.

Редакция Фокуса выражает искренние соболезнования родным и близким Марии, а также будет оказывать помощь Даниилу и поддерживать его.