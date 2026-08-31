Загинула головна редакторка Фокусу Марія Скібінська: відкрито збір на похорон

Незабаром відбудеться церемонія прощання з головною редакторкою Фокусу Марією Скібінською, яка загинула у дорожньо-транспортній пригоді. Про час та місце прощання повідомлять пізніше. Оголосили збір коштів на допомогу родині журналістки.

Охочі можуть приєднатись до ініціативи зі збору коштів на знак пам'яті та скорботи через загибель Марії Скібінської. Родина відкрила рахунок для переказу у банку "Монобанк".

Рахунок на збір коштів відкрив чоловік Марії, військовослужбовець ЗСУ Данило Зубко: підпис — "На прощання з Марією". Редакція Фокусу підтримала збір та поширила його у соцмережах. Про дату прощання з Марією Скібінською повідомлять згодом.

Загинула Марія Скібінська — деталі

Вдень 29 серпня стало відомо про загибель головної редакторки Фокусу Марії Скібінської. Марія загинула через ДТП на Житомирській трасі біля Коростеня. Автомобіль Скібінської Ford Fiesta врізався в автобус міжнародного сполучення. ДТП сталось 29 серпня близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, повідомила поліція. У кабіні автомобіля перебува Марія на місця водія, а поруч — матір Наталія Скібінська, співробітниця "5 каналу". Обидві жінки загинули на місці, а водій автобуса отримав поранення та потрапив у лікарню: пасажири не постраждали.

Загинула Марія Скібінська — головна редакторка та військовий Гліб Василега Фото: Facebook

Марія Скібінська — українська журналістка з 18-річним досвідом, яка працювала у низці медіа — у "5 каналі", "РБК-Україна", медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine. З листопада 2025 року вона стала головною редакторкою медіа Фокус та займалась генерацією тем та напрямків роботи, працювала з соцмережами та YouTube.

Команда Фокусу сумує через смерть Марії Скібінської, яка була світлою людиною та професіоналом своєї справи.

Редакція Фокусу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Марії та надаватиме допомогу Данилу й підтримуватиме його.