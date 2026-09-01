Есть конкуренция и без коррупции: в АОЗ отреагировали на скандал с закупкой оптоволоконных FPV

Агентство оборонных закупок (АОЗ) отреагировало на скандал, связанный с закупкой оружия, который начался с заявления компании-производителя о возможной коррупции на оптоволоконных FPV. Производитель жаловался на отсутствие конкуренции, и на то, что требования прописаны под конкретную компанию. В АОЗ опровергли подозрения и объяснили, как происходит закупка оружия в условиях войны.

Представители АОЗ прокомментировали ситуацию с закупкой дронов на оптоволокне, объявленную 20 августа. Среди прочего, в пояснении ссылаются на постановление Кабинета министров №1275: в пункте 43 указано, что агентство самостоятельно определяет порядок закупки оружия в целях защиты конфиденциальной информации и по соображениям безопасности. Порядок закупок согласован с министерством и предполагает наличие конкуренции между производителями. Для этого предложение об участии в закупках было разослано 2,5 тыс. проверенных компаний, подчеркнули в АОЗ. Фокус приводит замечания компании и аргументы АОЗ.

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Конкуренция. Компания-производитель жаловалась на отсутствие конкуренции и на то, что времени на подачу документов было недостаточно. Агентство пояснило, что получило "десятки коммерческих предложений", то есть конкуренция существует. Кроме того, отбор предложений проходит в два тура. Первый тур длится шесть дней — с 20 августа (день начала) по 26 августа. Таким образом, заключили в АОЗ, у компаний было шесть дней на подготовку предложения, и этого вполне достаточно.

ТТХ. Еще один пункт подозрений "Генерала Черешни" касался особенной формулировки технико-технических характеристик (ТТХ), когда одни характеристики отсутствовали, а другие описывались слишком подробно. По мнению производителя, это могла быть недобросовестная конкуренция или коррупция, когда заранее составлялись требования под конкретную компанию. Агентство пояснило, что все требования предоставляются Минобороны Украины и Генштабом в соответствии с потребностями ВСУ. Кроме того, проводились консультации со специалистами. Учитывая это, АОЗ никак не связано с формулировкой требований и имеет единственную задачу — "организовать закупку".

Prozorro. В жалобе производителя также говорилось о том, что в связи с подозрением в коррупции они подадут обращение в НАБУ и хотят, чтобы закупка проводилась через тендеры Prozorro. В ответ АОЗ сообщило, что средства на оптоволоконные FPV предоставляют международные партнеры в рамках "европейского финансирования закупок". Если закупку отложить, то придется заново согласовывать финансирование, это займет время и возникнет "прямой риск задержки поставок вооружения военным".

Агентство также предоставило ссылку на информацию о закупке FPV: в тексте четко описаны все условия, требования, этапы, действия и даты.

Закупка оружия — подробности скандала с FPV

Отметим, что Фокус писал о закупке оружия и скандале с FPV на оптоволокне, о котором рассказала компания "Генерал Черешня". В заявлении компании-производителя выражается подозрение в непрозрачности и возможной коррупции в АОЗ. Среди прочего указано, что времени на подготовку документов было недостаточно, что часть характеристик была неизвестна, а часть подробно прописана, как будто под конкретную компанию.

Закупка оружия — генерал Черешня об АОЗ и FPV Фото: Скриншот

После этого в сети появились заявления и комментарии от военных и активистов. Например, волонтёр Сергей Стерненко написал, что технологии резко продвинулись вперёд и требования к дронам действительно выросли, но "не являются неприемлемыми". Вместе с тем в описании содержится критика продукции "Генерала Черешни" и жалобы на то, что под постами компании удаляются комментарии. Военные в комментариях по-разному оценивают качество продукции: часть пишет, что есть проблема, часть — не имеет замечаний. Между тем в соцсетях "Генерала Черешни" — примеры успешного применения устройств, которыми управляли операторы известных бригад (например, 72 ОМБр, "К-2" и т. д.).

Напоминаем, что 14 августа глава Совета оружейников высказался по поводу закупок оружия в Украине, которые, по его мнению, слишком забюрократизированы.