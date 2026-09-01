FPV на оптоволокне и коррупция: почему возник скандал с закупками оружия для ВСУ

Производитель FPV-дронов на оптоволокне, которые используются бойцами Сил обороны, заподозрил непрозрачность и незаконность закупки дронов в рамках тендеров Агентства оборонных закупок. Речь шла о том, что требования сформулированы слишком подробно и подстроены под конкретную компанию. АОЗ не отреагировало на подозрения, зато появился комментарий известного волонтера и военнослужащих, которые по-разному отзывались об инциденте. Какие детали скандала с оружием известны?

На странице производителя дронов "Генерал Черешня" в Facebook появился пост с подозрениями в отношении действий АОЗ. Отмечается, что будет направлено обращение в НАБУ, поскольку при закупке FPV на оптоволокне были допущены нарушения. При этом указывается, что может иметь место "коррупционная составляющая", поскольку "условия составлены под конкретных производителей и отсутствует прозрачный механизм проведения закупки".

Сообщение с жалобой на тендеры АОЗ появилось в сети днём 31 августа. На инфографике объяснили, в чём видят проблему. Среди прочего, в требованиях АОЗ почему-то не указали часть технических характеристик (скорость, рабочую высоту, взлетную массу). Зато другие требования "детализированы настолько узко", что могут быть выполнены какой-то конкретной компанией, но не другими участниками, отметили производители. Кроме того, есть условия, которые невозможно выполнить, — например, необходимо подать документацию в течение четырёх дней, а не шести: это может сделать только та компания, которая заранее предупреждена о требованиях, говорится в сообщении.

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Закупка оружия — жалоба "Генерала Черешни" на тендеры АОЗ Фото: Скриншот

Закупка оружия — замечания "Генерала Черешни" по поводу требований АОЗ Фото: Генерал Черешня

Агентство оборонных закупок, действиями которого недоволен производитель, пока не прокомментировало этот инцидент. Последнее сообщение касается поиска нового руководителя после увольнения Арсена Жумадилова, который возглавлял АОЗ три года подряд.

Закупка оружия — реакция волонтера и народного депутата

На жалобы "Генерала Черешни" отреагировал волонтёр и общественный деятель Сергей Стерненко, который закупает дроны различных типов для ВСУ. На своей странице-блоге в Facebook волонтер написал, что компания хочет сорвать тендеры на закупку дронов, в которых нуждается украинская армия.

Закупка оружия — Стерненко о действиях "Генерала Черешни" в связи с тендерами АОЗ Фото: Скриншот

Стерненко подробно объяснил, почему с тендерами нет проблем. По его словам, требования к дронам предъявляли Генштаб и украинские военные, то есть речь идет об оружии с конкретными параметрами, необходимыми ВСУ. После этого отмечается, что качество продукции "Генерал Черешня" якобы низкое, что военные жалуются на неё и не используют в боевых условиях.

Закупка оружия — Стерненко о жалобах "Генерала Черешни" в отношении тендеров АОЗ Фото: Скриншот

Вечером 31 августа появилась реакция народного депутата Марьяны Безуглой на скандал с оружием. В сообщении в Telegram политик написала, что производитель "Генерал Черешня" якобы срывает тендеры на дроны, в которые впервые не попал. Далее она отметила, что эти изделия, вероятно, лоббировал экс-глава комитета Александр Сырский, и добавила, что они "плохого качества" и "навязывались ВСУ".

Закупка оружия — Безуглая о жалобах "Генерала Черешни" в отношении тендеров АОЗ Фото: Скриншот

Какие комментарии военных по поводу скандальных FPV

Между тем в сети появился ряд комментариев военных о скандальных дронах "Генерала Черешни". Например, под постом о тендерах в Instagram и Facebook есть как критические, так и одобрительные комментарии от аккаунтов, связанных с армией.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

В посте волонтера также приведены комментарии военных, критикующих качество продукции.

Фото: Скриншот

На странице "Генерала Черешни" — видео с кадрами испытаний устройств в боевых условиях. Среди них — успешная охота с использованием FPV, которым управляет оператор 72-й бригады ВСУ. Также есть отработка по российским "Молниям", которую выполнили операторы 20-й бригады СБС К-2. Кроме того, компания занимается дронами-перехватчиками: есть видео, как БПЛА 55-й бригады уничтожили "Шахед".

Отметим, что 14 августа исполнительный директор Совета оружейников Украины Игорь Федирко высказался по поводу закупок оружия для ВСУ. По словам Федирко, хорошо, что начали проводиться тендеры, но есть проблемы с бюрократией и отсутствием "чётких и утверждённых тактико-технических характеристик".

Напоминаем, что в марте издание NYT рассказало о том, как бойцы ВСУ покупают оружие в интернете и обходятся без тендеров и бюрократии.