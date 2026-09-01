FPV на оптоволокні та корупція: чому виник скандал з закупівлями зброї для ЗСУ (оновлення)

Виробник FPV-дронів на оптоволокні, які використовуються бійцями Сил оборони, запідозрив непрозорість та незаконність закупівлі дронів через тендери Агенції оборонних закупівель. Ішлося про те, що вимоги написані надто детально та підлаштовані під конкретну компанію. АОЗ не відреагувало на підозри, натомість з'явився коментар відомого волонтер та військовослужбовців, які по різному відгукувались про інцидент. Які деталі скандалу зі зброєю відомі?

На сторінці Facebook виробника дронів "Генерал Черешня" з'явився допис з підозрами щодо дій АОЗ. Наголошується, що буде звернення до НАБУ, оскільки у порушення під час закупівлі FPV на оптоволокні. При цьому вказується, що може бути "корупційна складова", оскільки "умови виписані під конкретних виробників і відсутній прозорий механізм проведення закупівлі".

Допис зі скаргою на тендери АОЗ з'явились у мережі вдень 31 серпня. На інфографіці пояснили, у чому вбачають проблему. Серед іншого, у вимогах АОЗ чомусь не вказали частину технічних характеристик (швидкість, робочу висоту, злітну масу). Натомість інші вимоги "деталізовані настільки вузько", що можуть бути виконані якоюсь конкретною компанією, але не іншими учасниками, зауважили виробники. Крім того, є умови, які неможливо виконати, — наприклад, слід подати документацію протягом чотирьох днів, а не шести: це може зробити лише та компанія, яка попереджена про вимоги, ідеться у дописі.

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Закупівля зброї — скарга "Генерала Черешні" на тендери АОЗ Фото: Скриншот

Закупівля зброї — зауваження "Генерала Черешні" на вимог АОЗ Фото: Генерал Черешня

Агенція оборонних закупівель, діями якої незадоволений виробник, поки не коментувала інцидент. Останнє повідомлення стосується пошуку нового керівника після звільнення Арсена Жумаділова, який керував АОЗ три роки поспіль.

Оновлення 14:40 — Агенція оборонних закупівель прокоментувала інцидент з тендером на FPV-дрони. Наголошується, що закупівлі відбувають відповідно до пункту 43 постанови КМУ №1275, за яким закривають чутливу інформацію та мінімізують безпекові ризики. У поясненні є відповіді на дві тези виробника, який засумнівався у прозорості процедури. По-перше, усі технічні характеристики формуються під потреби ЗСУ та передаються з Міноборони та Генштабу. По-друге, закупівлі відбуваються з конкуренцією. АОЗ зауважило, що через затягування тендеру з'являється ризик з європейським фінансуванням. В підсумку може виникнути "прямий ризик затримки постачання озброєння військовим", ідеться у поясненні АОЗ.

Закупівля зброї — реакція волонтера та нардепки

На скарги "Генерала Черешні" відреагував волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко, який купує дрони різних типів для ЗСУ. На сторінці-блозі у Facebook волонтер написав, що компанія хоче зірвати тендери на закупівлю дронів, яких потребує українська армія.

Закупівля зброї — Стерненко про дії "Генерала Черешні" щодо тендерів АОЗ Фото: Скриншот

Стерненко докладно розписав, чому з тендерами немає проблем. З його слів, вимоги до дронів надавав Генштаб та українські військові, тобто ідеться про зброю з конкретрними параметрами, які потрібні ЗСУ. Після цього зауважується, що якість виробів "Генерал Черешня" начебто низька, що військові скаржаться на них і не використовують у бойових умовах.

Закупівля зброї — Стерненко про скарги "Генерала Черешні" щодо тендерів АОЗ Фото: Скриншот

Увечері 31 серпня з'явилась реакція нардепки Мар'яни Безуглої на скандал зі зброєю. У дописі в Telegram політикиня написала, що виробник "Генерал Черешня" начебто зриває тендери на дрони, у які вперше не потрапив. Далі вона зауважила, що ці вироби, ймовірно, лобіювались ексголокомом Олександром Сирським, і додала, що вони "поганої якості" і "нав'язувались ЗСУ".

Закупівля зброї — Безугла про скарги "Генерала Черешні" щодо тендерів АОЗ Фото: Скриншот

Які коментарі військових про скандальні FPV

Тим часом у мережі з'явилась низка коментарів військових про скандальні дрони "Генерала Черешні". Наприклад, під дописом про тендери в Instagram та Facebook є як критичні, так і схвальні коментарі від акаунтів, дотичних до війська.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

У дописі волонтера також є коментарі військових, які критикують якість виробів.

Фото: Скриншот

На сторінці "Генерала Черешні" — відео з кадрами відпрацювань виробів на полі бою. Серед них — успішне полювання FPV, яким керує оператор 72 бригади ЗСУ. Також є відпрацювання по російських "Молниям", яке виконали оператори 20 бригади СБС К-2. Крім того, компанія займається дронами-перехоплювачами: є відео, як БпЛА Bullet 55 бригади знищили "Шахед".

Зазначимо, 14 серпня виконавчий директор Ради зброярів України Ігор Федірко висловився щодо закупівлі зброї для ЗСУ. Зі слів Федірка, добре, що почали працювати тендери, але є проблеми з бюрократією та відсутністю "чітких та затверджених тактико-технічних характеристик".

Нагадуємо, у березні медіа NYT розповіло, як бійці ЗСУ купують зброю у мережі і обходяться без тендерів та бюрократії.