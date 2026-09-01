Є конкуренція і без корупції: в АОЗ відреагували на скандал з закупівлею оптоволоконних FPV

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) відреагувала на скандал при закупівлі зброї, який почався з заяви компанії виробника про можливу корупцію на оптоволоконних FPV. Виробник скаржився, що немає конкуренції, що вимоги прописані під конкретну компанію і що було мало часу на підготовку документів. В АОЗ спростували підозри та пояснили, як працює закупівля зброї в умовах війни.

Представники АОЗ надали коментар щодо ситуації з закупівлею дронів на оптоволокні, оголошену 20 серпня. Серед іншого, у поясненні посилаються на постанову Кабінету міністрів №1275: у пункті 43 вказано, що агенція самостійно визначає порядок закупівлі зброї, щоб оберігати чутливу інформацію та з міркувань безпеки. Порядок закупівель узгоджений міністерством і передбачається, що є конкуренція між виробниками. Для цього пропозицію про участь у закупівлях відправили 2,5 тис. верифікованим компаніям, наголосили в АОЗ. Фокус наводить зауваження компанії та аргументи АОЗ.

Конкуренція. Компанія виробник скаржилась, що немає конкуренції та що було замало часу на подання документів. Агенція пояснила, що отримала "десятки комерційних пропозицій", тобто конкуренція існує. Крім того, відбір пропозицій відбувається у два тури. Перший тур триває шість днів — з 20 серпня (день початку) до 26 серпня. Таким чином, підсумували в АОЗ, у компаній було шість днів на підготовку пропозиції, і цього цілком достатньо.

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ТТХ. Ще один пункт підозр "Генерала Черешні" стосувався особливого формулювання техніко-технічних характеристик (ТТХ), коли певних характеристик не було, а інші прописувались надто детально. На думку виробника, це могла бути нечесна конкуренція чи корупція, коли завчасно писали вимоги під певну компанію. Агенція пояснила, що усі вимоги надаються Міноборони України та Генштабом відповідно до потреб ЗСУ. Крім того, були консультації з фахівцями. З огляду на це АОЗ ніяк не дотична до формулювання вимог і має єдине завдання — "організувати закупівлю".

Prozorro. У скарзі виробника також ішлося про те, що через підозру у корупції подадуть звернення у НАБУ та хочуть, щоб закупівлю провели через тендери Prozorro. У відповідь АОЗ написало, що гроші на оптоволоконні FPV надають міжнародні партнери у рамках "європейського фінансування закупівель". Якщо закупівлю відкласти, то доведеться знов погоджувати фінансування, це забере час і з'явиться "прямий ризик затримки постачання озброєння військовим".

Агенція також надала посилання на інформацію про закупівлю FPV: у тексті чітко описані усі умови, вимоги, етапи, дії й дати.

Закупівля зброї — деталі скандалу з FPV

Зазначимо, Фокус писав про закупівлю зброї та скандал з FPV на оптоволокні, про який розповіла компанія "Генерал Черешня". У заяві компанії-виробника є підозра на непрозорість та можливу корупцію в АОЗ. Серед іншого, вказано, що було замало часу на підготовку документів, що частина характеристик були не відомі, а частина детально виписані наче під конкретну компанію.

Закупівля зброю — Генерал Черешня про АОЗ та FPV Фото: Скриншот

Після цього у мережі з'явились заяви та коментарі від військових та активістів. Наприклад, волонтер Сергій Стерненко написав, що технології рвонули вперед і вимоги до дронів справді зросли, але "не є неприйнятними". Разом з тим в описі є критика виробів "Генерала Черешні" й скарги на те, що під дописами компанії видаляються коментарі. Військові у коментарях по-різному оцінюють якість виробів: частина пише, що є проблема, частина — не мають зауважень. Тим часом у соцмережах "Генерала Черешні" — приклади вдалих відпрацювань пристроїв, якими керували оператори відомих бригад (наприклад, 72 ОМБр, "К-2" тощо).

Нагадуємо, 14 серпня глава Ради зброярів висловився щодо закупівлі зброї в Україні, яка, на його думку, надто забюрократизована.