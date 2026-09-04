Побег с места ДТП: под Одессой машина ТЦК сбила двухлетнего ребенка (фото)

Главное управление Национальной полиции Одесской области подтвердило дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля территориального центра комплектования. Во время ДТП военком сбил двухлетнего мальчика: ребенок находится в больнице, начали расследование. Что известно об инциденте с ТЦК, произошедшем днем 3 сентября?

Инцидент с военнослужащим центра комплектования произошел в Подольском районе Одесской области, в одном из сел Балтской общины, говорится в заявлении полиции, опубликованном около 20:00 3 сентября. Выяснилось, что военнослужащий центра комплектования проверял военно-учетные документы у местного жителя, а затем сел в машину и сбил двухлетнего мальчика, который как раз отошел от отца. После этого военкома сбежал с места ДТП, подтвердили правоохранители. Ребёнок получил травмы и находится в больнице.

Полиция начала расследование по факту преступления по двум статьям Уголовного кодекса: по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, если есть пострадавшие, наказание — от штрафа в размере 51 тыс. грн до ограничения свободы на три года) и ст. 135 (оставление в опасности, наказание — лишение свободы на срок до двух лет).

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"Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства ДТП", — сообщили в Нацполиции.

Правоохранители опубликовали фото с места ДТП, которое устроила машина ТЦК под Одессой. Видно, что инцидент произошел на асфальтированной сельской улице, ширина которой достаточна для того, чтобы разъехались две машины. На обочине — машина патрульной полиции и несколько сотрудников, ведущих расследование. В сообщении Нацпола не поясняются детали происшествия: как именно произошел наезд, в каком состоянии находится ребенок и задержали ли подозреваемого.

Инцидент с ТЦК — место ДТП с автомобилем ТЦК в Подольском районе Одесской области Фото: Национальная полиция Одесской области

Инцидент с ТЦК — заявление Одесского областного военкомата

На инцидент с ТЦК отреагировали в Одесском областном центре комплектования. В сообщении, появившемся в Facebook вечером 3 сентября, указано, что это реакция на информацию из соцсети о наезде машины ТЦК на ребенка и побеге военного с места ДТП. Военкомы заверили, что поддерживают расследование и предоставят всю необходимую информацию.

Инцидент с ТЦК — заявление Одесского областного военкомата Фото: Скриншот

На странице Facebook Подольского районного центра комплектования не было комментариев по поводу инцидента с военнослужащим, который по поручению этого учреждения проводил мероприятия по оповещению в Балтской общине.

Отметим, что 28 августа Фокус писал об инциденте с ТЦК, произошедшем в Тернополе. В местных пабликах был опубликован ряд видео, на которых толпа набросилась на машины оповещения и избивала военнослужащих. Полиция Тернопольской области сообщила, что нападавшие разгромили автомобили, забрали вещи военных и нанесли им телесные повреждения.

Напоминаем, что 22 августа стало известно о нападении на военный ТЦК во Львове: злоумышленник нанес военному комиссару удар ножом в ответ на просьбу предоставить военно-учетные документы.