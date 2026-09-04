Втеча з місця ДТП: під Одесою машина ТЦК збила двохрічну дитину (фото)

Головне управління Національної поліції Одеської області підтвердило дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась з машиною територіального центру комплектування. Під час ДТП військком збив дворічного хлопчика: дитина перебуває у лікарні, почалось розслідування. Що відомо про інцидент з ТЦК, який стався вдень 3 вересня?

Інцидент з ТЦК стався у Подільському районі Одеської області, в одному з сіл Балтської громади, ідеться у заяві поліції, яка з'явилась близько 20 год 3 вересня. З'ясувалось, що військовослужбовець терцентру комплектування перевіряв військово-облікові документи у місцевого жителя, а потім сів у машину та збив дворічного хлопчика, який саме відійшов від батька. Після цього військком втік з місця ДТП, підтвердили правоохоронці. Дитина отримала травми й перебуває у лікарні.

Поліція за фактом злочину почала розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, якщо є травмовані люди, покарання — від штрафу 51 тис. грн до обмеження волі на три роки) та ст. 135 (залишення у небезпеці, покарання — тюрма до двох років).

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"Слідство триває. Встановлюються повні обставини ДТП", — повідомили у Нацполі.

Правоохоронці опублікували фото з місця ДТП, яке влаштувала машина ТЦК під Одесою. Бачимо, що інцидент стався на заасфальтованій сільській вулиці шириною достатньою, щоб роз'їхались два авто. На узбіччі — машина патрульної поліції та кілька працівників, які проводять розслідування. У дописі Нацполу не пояснюються деталі події: як саме стався наїзд, у якому стані дитина та чи затримали підозрюваного.

Інцидент з ТЦК — місце ДТП з авто ТЦК у Подільському районі Одеської області Фото: Національна поліція Одеської області

Інцидент з ТЦК — заява Одеського обласного військкомату

На інцидент з ТЦК відреагували в Одеському обласному терцентрі комплектування. У дописі, який з'явився на Facebook увечері 3 вересня, вказано, що це реакції на інформацію з соцмережі про наїзд машини ТЦК на дитину та втечу військового з місця ДТП. Військкоми запевнили, що підтримують розслідування та нададуть всю необхідну інформацію.

Інцидент з ТЦК — заява Одеського обласного військкомату Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Подільського районного терцентру комплектування не було коментарів щодо інциденту з військовослужбовцем, який за дорученням цієї установи проводив заходи оповіщення у Балтській громаді.

Зазначимо, 28 серпня Фокус писав про інцидент з ТЦК, який стався у Тернополі. У місцевих пабліках опублікували низку відео, на яких натовп накинувся на машини оповіщення та бив військовослужбовців. Поліція Тернопільської області розповіла, що нападники потрощили автомобілі, забрали речі військових та завдали їм тілесних ушкоджень.

Нагадуємо, 22 серпня стало відомо про напад на військового ТЦК у Львові: зловмисник вдарив військкома ножем у відповідь на прохання надати військово-облікові документи.