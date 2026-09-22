Стекло под "Шахедами": киевляне раскритиковали опасную остановку на Лукьяновке, — СМИ

Стеклянная остановка на Лукьяновке, которая не раз попадала под российские удары, вызвала волну возмущения в соцсетях. Киевляне и эксперты считают, что во время обстрелов осколки стекла могут ранить людей, а в мэрии уверяют, что павильон не новый.

Установка стеклянной остановки на киевской Лукьяновке, которая не раз подвергалась российским ударам, вызвала волну критики в соцсетях, пишет ТСН.ua. Киевляне и эксперты считают такие павильоны опасными, ведь во время взрыва осколки стекла могут ранить или даже убить людей.

Активисты возмущаются тем, что поврежденные крыши и разбитые окна в домах не спешат ремонтировать, зато быстро меняют брусчатку и устанавливают стеклянные остановки. Авторы комментариев назвали это преднамеренным хулиганством.

"Да, а почему только Лукьяновка? Вот сейчас реконструируют Харьковское шоссе и повсюду устанавливают эти стеклянные "противопехотные мины", — написал киевлянин.

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В то же время некоторые отметили, что остановка появилась здесь ещё в 2025 году и даже пережила взрывы, произошедшие неподалёку.

Стеклянная остановка общественного транспорта на Лукьяновке. Фото: ТСН

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко напомнил, что стеклянный павильон стоит от 130 до 150 тыс. грн. По его мнению, у Киева нет концепции размещения остановок в условиях войны, а обещанные ещё в прошлом году 50 бетонных модульных укрытий так и не появились. Эксперт также раскритиковал монтаж: позади остановки оставили полметра пространства, где не пройдет ни один человек, поэтому пассажирам не хватает места на тротуаре.

Неофициально в мэрии заявили журналистам, что остановка находится далеко от мест попаданий, в зоне ремонтных работ, и не является новой. "Киевпастранс" якобы не закупал стеклянные павильоны с 2023 года. В то же время там признали, что эта информация требует проверки. В КГГА также пообещали в ближайшее время установить первые 14 мобильных навесов, в первую очередь на остановках и в депо.

Напомним, председатель бюджетного комитета Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа рассказала, как дефицит бюджета отразился на стране. По её словам, правительство прекратило финансировать подготовку к зиме 2026–2027 годов, и средства могут появиться только в декабре.

Кроме того, Фокус писал о том, насколько надежно столичное метро в качестве укрытия в случае ядерного удара.