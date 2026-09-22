Скло під "Шахедами": кияни розкритикували небезпечну зупинку на Лук'янівці, – ЗМІ

Скляна зупинка на Лук'янівці, яка не раз опинялася під російськими ударами, викликала хвилю обурення в соцмережах. Кияни та експерти вважають, що під час обстрілів уламки скла можуть покалічити людей, а в мерії запевняють, що павільйон не новий.

Встановлення скляної зупинки на київській Лук'янівці, яка не раз опинялася під російськими ударами, викликало хвилю критики в соцмережах, пише ТСН.ua. Кияни та експерти вважають такі павільйони небезпечними, адже під час вибуху уламки скла можуть поранити або навіть убити людей.

Активісти обурюються, що пошкоджені дахи й вибиті вікна в будинках ремонтувати не поспішають, натомість швидко міняють бруківку і ставлять скляні зупинки. Дописувачі назвали це свідомим шкідництвом.

"Так, а чого тільки Лук'янівка? Ось реконструюють зараз Харківське шосе і кругом ставлять ті скляні "протипіхотні міни"", – написав киянин.

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Водночас дехто зауважив, що зупинка з'явилася тут ще у 2025 році й навіть пережила вибухи неподалік.

Скляна зупинка громадського транспорту на Лук'янівці. Фото: ТСН

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко нагадав, що скляний павільйон коштує від 130–150 тис. грн. На його думку, у Києва немає концепції розміщення зупинок в умовах війни, а обіцяні ще торік 50 бетонних модульних укриттів так і не з'явилися. Експерт також розкритикував монтаж: позаду зупинки залишили пів метра простору, де не пройде жодна людина, тож пасажирам бракує місця на тротуарі.

Неофіційно в мерії заявили журналістам, що зупинка стоїть далеко від місць влучань, у зоні ремонтних робіт, і не є новою. "Київпастранс" нібито не купував скляних павільйонів із 2023 року. Водночас там визнали, що ця інформація потребує перевірки. У КМДА також пообіцяли найближчим часом встановити перші 14 мобільних укриттів, насамперед на зупинках і в депо.

Нагадаємо, голова бюджетного комітету Ради, нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла, як дефіцит бюджету позначився на країні. За її словами, уряд припинив фінансувати підготовку до зими 2026–2027 років, і кошти можуть з'явитися лише у грудні.

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