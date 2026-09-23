Студентов КНУ во время тревоги якобы не пустили в укрытие: что говорят в университете (фото)

В сети разгорелся скандал вокруг жалоб студентов Экономического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, которых во время воздушной тревоги якобы не пустили в убежище и отправили в метро. В свою очередь, руководство вуза опровергает эти обвинения, а столичная полиция уже начала официальную проверку инцидента.

Позиция студенческого сообщества

Первоисточником информации стал пост в аккаунте "information_of_students" в Threads, к которому были прикреплены два видео — с толпой в коридоре и закрытыми дверями укрытия со стороны улицы. Авторы публикации утверждают, что молодые люди сообщили об отсутствии свободных мест в убежище.

"А потом предложили гениальное решение — идти пешком до метро, в другое укрытие. Примерно 10 минут. Во время воздушной тревоги. Когда уже существует угроза обстрела. И это после того, как студентов допустили к очной форме обучения. По словам студентов, декан Экономического факультета Анжела Игнатюк также требовала, чтобы студенты покидали территорию университета", — говорится в распространенном заявлении.

Видео дня

Комментарий администрации

Заместитель декана экономического факультета Оксана Коваленко в беседе с журналистами "УП" утверждает, что укрытие работало в штатном режиме, а на видео с закрытыми дверями запечатлен лишь аварийный выход.

"Дело в том, что у нас есть два входа в укрытие. Один — из корпуса, а другой — с улицы. На видео запечатлен аварийный вход, расположенный на улице на расстоянии 10 метров от первого, который был открыт. И студенты об этом знали. Согласно документации, входы должны быть разделены друг от друга. На втором видео видна толпа из-за того, что коридор узкий: при спуске большого количества студентов там образуются небольшие заторы на 2–3 минуты. Уже через несколько минут их не было", — пояснила чиновница.

Полиция Киева уже зарегистрировала информацию об инциденте Фото: Национальная полиция

Представительница факультета также опровергла информацию о том, что молодёжь выгоняли с территории вуза, и объяснила порядок действий сотрудников.

"Во-первых, мы обязаны эвакуировать все этажи и холл, а также призвать студентов направиться в безопасное место. Им всегда предлагаются два варианта: либо пройти в укрытие, либо направиться в расположенное поблизости метро. Некоторые студенты не реагируют на тревогу и стоят на улице, поэтому мы говорим им пройти в укрытие. К сожалению, эти слова были восприняты как призыв идти только в метро. Однако студентов никто не выгонял и никуда не отправлял. Я в это время находилась в укрытии и могу прокомментировать эту ситуацию из первых рук", — подчеркнула Оксана Коваленко.

Реакция правоохранительных органов

Полиция Киева уже внесла информацию об инциденте в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и проводят тщательную проверку.

Напомним, что Фокус выяснял, насколько надежным убежищем является столичная метрополитена и сможет ли она защитить людей в случае наихудшего сценария — ядерного удара.

Кроме того, омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик сообщила, что при "желтом" уровне угрозы дети не могут продолжать обучение в классах — учебный процесс прерывается, а все участники должны укрыться. Если оно не вмещает всех, школа может организовать смешанное или посменное обучение.