Студентів КНУ під час тривоги нібито не пустили в укриття: що кажуть в університеті (фото)

У мережі розгорівся скандал довкола скарг студентів Економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, яких під час повітряної тривоги нібито не пустили до сховища й відправили до метро. Натомість керівництво вишу спростовує ці звинувачення, а столична поліція вже розпочала офіційну перевірку інциденту.

Позиція студентської спільноти

Першоджерелом інформації став допис на акаунті "information_of_students" у Threads, до якого прикріпили два відео — із натовпом у коридорі та зачиненими дверима укриття з вулиці. Автори публікації стверджують, що молоді повідомили про відсутність вільних місць у сховищі.

"А далі запропонували геніальне рішення – йти пішки до метро в інше укриття. Приблизно 10 хвилин. Під час повітряної тривоги. Коли вже є загроза обстрілу. І це після того, як студентів випустили на очне навчання. За словами студентів, декан Економічного факультету Анжела Ігнатюк також вимагала, щоб студенти залишали територію університету", — йдеться у поширеній заяві.

Видео дня

Коментар адміністрації

Заступниця декана економічного факультету Оксана Коваленко у розмові з журналістами "УП" стверджує, що укриття працювало у штатному режимі, а відео з зачиненими дверима фіксує лише аварійний вихід.

"Справа в тому, що ми маємо два входи в укриття. Один – із корпусу, а інший – із вулиці. На відео зняли аварійний, розташований на вулиці на відстані 10 метрів від першого, що був відкритий. І студенти про це знали. Документація передбачає, що входи повинні бути розділені одне від одного. На другому відео видно натовп через те, що коридор вузький: при спуску великої кількості студентів там утворюються невеликі затори на 2-3 хвилини. Вже за кілька хвилин їх не було", — пояснила посадовиця.

Поліція Києва вже зареєструвала інформацію про інцидент Фото: Національна поліція

Представниця факультету також заперечила інформацію про те, що молодь виганяли з території вишу, та пояснила алгоритм дій працівників.

"Перше – ми зобов'язані звільнити всі поверхи, хол і закликати студентів направлятися в безпечне місце. Їм завжди озвучується два варіанти – або пройдіть в укриття, або прямуйте до метро, яке розташоване поряд. Деякі студенти не реагують на тривогу та стоять на вулиці, тому ми їм кажемо пройти в укриття. На жаль, ці слова були сприйняті як заклик іти лише в метро. Проте студентів ніхто не виганяв та не відправляв нікуди. Я була в укритті в цей час та можу прокоментувати цю ситуацію від першого обличчя", — підкреслила Оксана Коваленко.

Реакція правоохоронних органів

Поліція Києва вже зареєструвала інформацію про інцидент у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події та проводять детальну перевірку.

Нагадаємо, Фокус розбирався, наскільки надійним укриттям є столичне метро і чи може воно захистити людей у разі найгіршого сценарію — ядерного удару.

Крім того, освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила, що під час жовтого рівня загрози діти не можуть продовжувати навчання у класах — освітній процес переривається, а всі учасники мають перейти в укриття. Якщо воно не вміщує всіх, школа може організувати змішане або позмінне навчання.