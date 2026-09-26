Планировала ребенка: Россия ударом по БЦ в Киеве убила журналистку Марию Ивженко (фото)

Украинская журналистка Мария Ивженко погибла в результате удара российских войск по бизнес-центру в Киеве. Женщина готовилась к пополнению в семье.

В результате атаки россиян на бизнес-центр Compass FM в Киеве погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко. О гибели женщины сообщил её муж, боевой медик Третьего армейского корпуса Даниил Ивженко.

Военный рассказал, что пара активно строила планы на будущее — в конце прошлого года они взяли кредит на покупку квартиры и планировали зимой завести ребенка.

Для удобства передвижения по городу для Марии и будущего ребенка купили автомобиль, а чтобы освежить навыки вождения, женщина даже успела взять два урока вождения.

"Машина сгорела, Маша погибла. Я потерял друга, девушку, жену, мать моих будущих детей, которых теперь не будет", — отметил Даниил, для которого жена была "голосом разума".

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Заместитель главного редактора издания "NV Бизнес" Александра Некращук рассказала, что Мария писала о defence tech, украинском IT и технологиях, которые меняют ход российско-украинской войны. Несколько месяцев назад Мария уволилась из NV, где проработала несколько лет, и перешла в корпоративный сектор.

В первые дни полномасштабного вторжения Мария Ивженко в качестве волонтера также работала в ленте новостей ресурса Spravdi, который специализируется на коммуникационном противодействии информационным атакам Российской Федерации.

Напомним, в Киеве погиб 14-летний подросток, имевший израильское гражданство. Юноша получил смертельные ранения во время удара по Печерскому району столицы.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по зданию Высшего совета правосудия. Пострадали шесть человек.