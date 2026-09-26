Планувала дитину: Росія ударом по БЦ у Києві вбила журналістку Марію Ївженко (фото)

Українська журналістка Марія Ївженко загинула внаслідок удару росіян по бізнес-центру у Києві. Жінка готувалася до поповнення у родині.

Внаслідок атаки росіян по бізнес-центру Compass FM в Києві загинула 29-річна журналістка Марія Ївженко. Про загибель жінки повідомив її чоловік, бойовий медик Третього армійського корпусу Данило Ївженко.

Військовий розповів, що пара активно планувала майбутнє — наприкінці минулого року вони взяли кредит на купівлю квартири та планували взимку завести дитину.

Для зручності пересування по місту для Марії та майбутньої дитини придбали автомобіль й для поновлення набутих навичок жінка навіть встигла узяти два уроки водіння.

"Машина згоріла, Маша загинула. Я втратив друга, дівчину, дружину, матір моїх майбутніх дітей, яких тепер не буде", — зазначив Данило, для якого дружина була "голосом розуму".

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Заступниця головного редактора видання "NV Бізнес" Олександра Некращук розповіла, що Марія писала про defence tech, українське IT та технології, які змінюють хід російсько-української війни. Декілька місяців тому Марія звільнилася з NV, де пропрацювала декілька років, та перейшла до корпоративного сектору.

У перші дні повномасштабного вторгнення Марія Ївженко як волонтер також працювала на стрічці новин ресурсу Spravdi, який сфокусований на комунікаційній протидії інформаційним атакам Російської Федерації.

Нагадаємо, у Києві загинув 14-річний підліток, який мав громадянство Ізраїлю. Хлопець зазнав поранень, несумісних із життям, під час атаки Печерського району столиці.

Також ЗС РФ завдали удар по будівлі Вищої ради правосуддя. Постраждало шестеро людей.