Удар по Вищій раді правосуддя у Києві: шестеро постраждалих, орган призупинив роботу (відео)

У п'ятницю, 25 вересня, з'явилися повідомлення про удар російських військ по будівлі Вищої ради правосуддя в Києві. За попередніми даними, постраждало шестеро людей.

Місцеві Telegram-каналів та медіа писали, що для атаки міг застосовуватися реактивний ударний безпілотник типу "Шахед". Про удар повідомляє ВРП у Facebook.

Будівля Вищої ради правосуддя потрапила під удар. Фото: Facebook

За попередніми даними, постраждало 6 людей, масштаби руйнувань наразі уточнюються. У Раді повідомили, що робота органу тимчасово унеможливлена.

Варто зазначити, що вночі та зранку столиця зазнала чергової масованої атаки безпілотників. Унаслідок неї пошкодження будинків зафіксували щонайменше в трьох районах міста.

Як повідомляє КМДА, станом на 10:50 25 вересня 2026 року внаслідок російської атаки є 14 постраждалих, серед них 9-річний хлопчик. Також біля місця удару по багатоповерхівці у столиці розгорнули штаб, де можна звернутися за допомогою.

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Нагадаємо, вранці 25 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів. У Печерському районі через падіння БпЛА постраждав житловий будинок.

Також цього ранку російські війська атакували не лише столицю, а й Запоріжжя. У Києві зафіксували влучання в житловий і нежитлові будинки, а в Запоріжжі пошкоджено два медичні заклади.

Крім того, журналіст Роман Вибрановський вважає, що головна мета російських ударів по Києву, зокрема по дата-центрах, полягає в тому, щоб зламати українців і дотиснути країну до капітуляції. На його думку, це чергова спроба вибити опору, яка навряд чи вдасться, а паралельно триває інформаційна атака.