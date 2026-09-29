85 лет трагедии Бабьего Яра: как история перекликается с современной войной (фото)

Сегодня, 29 сентября, Украина вспоминает одну из самых страшных страниц истории ХХ века — начало массовых расстрелов гражданского населения в урочище Бабий Яр в Киеве.

Эта дата стала символом Холокоста и беспрецедентного нацистского преступления, методы которого спустя десятилетия находят своё отражение в современной российско-украинской войне, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Кровавый конвейер 1941 года

Именно 29 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве начались расстрелы, которые продолжались неделями. Только за первые сутки оккупанты убили в этом месте почти 34 тысячи киевских евреев, организовав настоящий конвейер смерти.

В целом за годы Второй мировой войны Бабий Яр стал братской могилой для более чем 100 тысяч человек. Помимо евреев, нацисты систематически уничтожали там цыган, украинских националистов, советских подпольщиков, пациентов психиатрической больницы и военнопленных.

Видео дня

Трагические события в Бабьем Яру Фото: из открытых источников

От нацизма к рашизму

Исторические факты свидетельствуют о том, что методы современных российских оккупантов в Буче, Ирпене, Мариуполе и Изюме являются прямой реинкарнацией тоталитарного террора прошлого века. Если гитлеровцы уничтожали людей по расовому и национальному признаку, то современный рашизм применяет те же самые инструменты геноцида, чтобы стереть украинскую идентичность.

Наглядным проявлением этого пренебрежения к человеческой жизни и памяти стал и российский ракетный удар по территории мемориала "Бабий Яр" в начале полномасштабного вторжения, в результате которого погибли мирные жители Киева.

Безнаказанное зло возвращается

Главный урок этой трагической даты заключается в том, что любое безнаказанное зло прошлого обязательно возвращается и становится угрозой для мира.

Гитлеровский режим получил надлежащую юридическую оценку в ходе Нюрнбергского трибунала. Сегодня же военные преступления современной России также должны быть осуждены специальным международным трибуналом, чтобы остановить новую волну тоталитаризма.

Напомним, что Фокус рассказывал о том, как функционировала нацистская система уничтожения и почему в Украине она зачастую обходилась без лагерей.

Кроме того, мы писали о том, как Ватикан снял с евреев обвинение в "богоубийстве".