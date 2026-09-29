85 років трагедії Бабиного Яру: як історія перегукується із сучасною війною (фото)

Сьогодні, 29 вересня, Україна згадує одну з найстрашніших сторінок історії ХХ століття — початок масових розстрілів цивільного населення в урочищі Бабин Яр у Києві.

Ця дата стала символом Голокосту та безпрецедентного нацистського злочину, методи якого через десятиліття відгукуються у сучасній російсько-українській війні, розповідає Український інститут національної пам’яті.

Кривавий конвеєр 1941 року

Саме 29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві розпочалися розстріли, які тривали тижнями. Лише за перші дві доби окупанти вбили в урочищі майже 34 тисячі київських євреїв, організувавши справжній конвеєр смерті.

Загалом за роки Другої світової війни Бабин Яр став братською могилою для понад 100 тисяч людей. Крім євреїв, нацисти системно знищували там ромів, українських націоналістів, радянських підпільників, пацієнтів психіатричної лікарні та військовополонених.

Видео дня

Трагічні події в Бабиному Яру Фото: з відкритих джерел

Від нацизму до рашизму

Історичні факти вказують на те, що методи сучасних російських окупантів у Бучі, Ірпені, Маріуполі та Ізюмі є прямою реінкарнацією тоталітарного терору минулого століття. Якщо гітлерівці нищили людей за расовою та національною ознакою, то сучасний рашизм застосовує ті самі інструменти геноциду, аби стерти українську ідентичність.

Наочним виявом цієї зневаги до людського життя та пам'яті став і російський ракетний удар по території меморіалу "Бабин Яр" на початку повномасштабного вторгнення, під час якого загинули цивільні кияни.

Непокаране зло повертається

Головний урок цієї трагічної дати полягає в тому, що будь-яке непокаране у минулому зло обов’язково повертається і стає загрозою для світу.

Гітлерівський режим отримав належну юридичну оцінку під час Нюрнберзького трибуналу. Сьогодні ж воєнні злочини сучасної Росії так само мають бути засуджені спеціальним міжнародним трибуналом, аби зупинити нову хвилю тоталітаризму.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як працювала нацистська система знищення та чому в Україні вона часто не потребувала таборів.

Крім того, ми писали, як Ватикан зняв з євреїв звинувачення у "боговбивстві".