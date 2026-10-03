Умер известный гипнотизер и "экстрасенс" Анатолий Кашпировский

Скончался известный психотерапевт и психолог Анатолий Кашпировский, который приобрел широкую известность в 1980-90-х годах благодаря своим телевизионным "сеансам исцеления".

О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов в своих социальных сетях.

Кашпировский стал одним из самых известных явлений позднесоветского и постсоветского телевидения. Его массовые сеансы собирали миллионы зрителей у экранов, а подходы к гипнозу и суггестии вызывали как горячую поддержку сторонников, так и острую критику со стороны медицинского сообщества.

Анатолий Кашпировский

Анатолий Кашпировский — гипнотизер, "экстрасенс" и бывший врач, уроженец Летичевского района Хмельницкой области, который приобрел популярность в последние годы существования СССР. Во время его первого появления на телевидении были продемонстрированы хирургические операции, проводившиеся без анестезии, а гипнотизер тем временем воздействовал на пациентов, чтобы они не чувствовали боли.

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Впоследствии Кашпировский стал утверждать, что может исцелять людей, и проводил массовые сеансы, демонстрируя свои альтернативные "способности". Сеансы проводились в Украине, РФ, в других странах, образовавшихся после распада СССР, а также в США.

В 2020 году, во время эпидемии COVID-19, гипнотизер записал видео на YouTube, в котором обратился к российскому диктатору Путину и призвал его не проводить массовую вакцинацию, поскольку это якобы вредно. В 2024 году издание "Обозреватель" сообщило, что Кашпировский вернулся в РФ.

Напомним, 8 июля стало известно, что Анатолий Кашпировский попал в больницу. Мужчина занимался самолечением и находился в тяжелом состоянии.

В июне 2024 года журналист Дмитрий Гордон рассказал о жизни Анатолия Кашпировского.