Помер відомий гіпнотизер та "екстрасенс" Анатолій Кашпіровський

Помер відомий психотерапевт і психолог Анатолій Кашпіровський, який здобув широку популярність у 1980-90-х роках завдяки своїм телевізійним "сеансам зцілення".

Про його смерть повідомив телеведучий Андрій Малахов у своїх соцмережах.

Кашпіровський став одним із найвідоміших явищ пізньорадянського та пострадянського телебачення. Його масові сеанси збирали мільйони глядачів біля екранів, а підходи до гіпнозу та сугестії викликали як палку підтримку прихильників, так і гостру критику з боку медичної спільноти.

Анатолій Кашпіровський

Анатолій Кашпіровський — гіпнотизер, "екстрасенс" та колишній лікар, уродженець Летичівського району Хмельницької області, який здобув популярність в останні роки СРСР. Під час його першої появи на телебаченні продемонстрували хірургічні операції, які проводились без анестезії, а гіпнотизер тим часом впливав на пацієнтів, щоб вони не відчували болю.

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Згодом Кашпіровський почав запевняти, що може зцілювати людей, та проводив масові сеанси, з демонстрацією своїх альтернативних "умінь". Сеанси проводились в Україні, РФ, в інших країнах, які утворились після розпаду СРСР, і також у США.

У 2020 році, під час епідемії ковіду, гіпнотизер записав відео на YouTube, у якому звернувся до російського диктатора Путіна та закликав його не проводити масовану вакцинацію, бо це начебто шкідливо. У 2024 році медіа "Обозреватель" повідомило, що Кашпіровський повернувся у РФ.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що Анатолій Кашпіровський потрапив у лікарню. Чоловік займався самолікуванням та перебував у складному стані.

У червні 2024 року журналіст Дмитро Гордон розповів про життя Анатолія Кашпіровського.